傳遞歲末新生和福音　宗博館展基督宗教藝術品

▲「文物開窗：基督宗教裡的新生和福音」特展，主辦單位及貴賓合影。（圖／世界宗教博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「叮叮噹，叮叮噹，鈴聲多響亮！」在12月這個感恩又歡樂的月份，位於新北市永和區的世界宗教博物館，即日起至明年5月5日，在6樓生命之旅廳「消失的密室」，推出「文物開窗：基督宗教裡的新生和福音」特展，分兩個檔次，分批展出館內珍藏的7件基督宗教文物，參觀者可細品基督教藝術的光華，並深入瞭解宗教藝術背後的意涵。

12月5日開展記者會，邀請南松山天主堂拉丁禮儀聖詠團員的3首祈禱讚美詩歌開場，空靈治癒的美聲，迴盪在世界宗教展示大廳，感動人心；天主教台灣地區主教團宗教交談委員會執行秘書林之鼎神父也到場給予祝福。「我們相信的佛，就是你們相信神。」林之鼎神父提及心道法師曾對他說的這句話。他拿了一支黑色筷子，說明中點及有無的爭辯，在在都說明了無限的意義。不同宗教有不同面向，在宗博館都能自在交談，感受法界圓融的歡喜。

▲南松山天主堂拉丁禮儀聖詠團員的祈禱讚美詩歌開場。

世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師表示，延續世界宗教博物館創辦人心道法師當初創建博物館的三個重要理念：尊重每一個信仰，包容每一個族群，博愛每一個生命，積極打造宗教交流平台，讓宗教間彼此對話，超越宗教界限，也讓大眾藉此認識不同宗教的愛與真善美。在面對目前生態危機的時代困難，心道法師近年提出「靈性生態」理念，期盼人類回歸靈性，邀請各宗教都來做生態的守護神。

世界宗教博物館館長馬幼娟說，在7樓世界宗教展示大廳的常設展，以同樣大小的展櫃，並陳10大宗教、文化，觀眾可用廣度視角瀏覽經典文物。有鑑於館內庫房近5000件典藏文物相當有看頭，加入專業文物研究員，將常設展得以延伸，自今年4月25日開始依不同宗教節慶活動陸續推出文物開窗系列特展，觀眾將能深度了解不同宗教信仰者的生活方式。

▲天主教台灣地區主教團宗教交談委員會執行秘書林之鼎神父，與3件基督宗教文物。

「開拓視野，用文物打開各宗教的知識之窗。」這扇窗所在的空間，是過去博物館未曾展示的隱藏空間，用一座密室、一組展品，建構成深入而豐富的展覽。文物開窗系列特展，繼4月伊斯蘭教開齋節推出「穆斯林書房一隅」、9月猶太教曆新年期間推出「猶太人的祈願與想望」，都獲得廣大回響。12月5日起推出「基督宗教裡的新生和福音」，與12月耶誕節相互輝映。

基督宗教（Christianity）主要包含天主教、基督新教和東正教。這三個信仰的根源都可追溯到耶穌基督的生平、教誨和復活上。第一檔的3件展品，精選三個信仰的個別代表文物，一是洋溢東正教色彩的19世紀〈聖母與聖子聖像畫〉，二是巧奪天工的18世紀「天主教十字架」，三是基督新教風格的《心中的聖誕節》小書，詮釋耶穌從聖誕、死亡到重生，藉此探討基督宗教的核心信條、歷史發展、及對世界的影響。

展示蒐藏組副主任苑默文說，接下來還將展出《中華帝國傳教記》、天主教療癒器具、〈聖喬治屠龍聖像畫〉、〈耶穌和聖徒聖像畫〉等，加上常設展宗教展櫃裡的23件展品，不只是傳播福音的工具，也是世人與上帝相遇的重要途徑，更彰顯珍惜天地萬有的博愛。

▲巧奪天工18世紀「天主教十字架」。

▲洋溢東正教色彩19世紀《聖母與聖子聖像畫》。

▲基督新教風格《心中的聖誕節》小書。