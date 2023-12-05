新北耶誕城攜手白爛貓家族　萬坪公園燈區化身甜蜜派對

▲「白爛貓的甜蜜耶誕派對」聚集好玩、好拍又好買的商品與拍照裝置。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

甜蜜又童趣的「2023新北歡樂耶誕城」現正進行中，今年除了可愛的桑塔熊以及蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍等多位好友，還有與超人氣貼圖角色「麻糬爸與白爛貓家族」攜手打造最歡樂逗趣的耶誕派對，白爛貓、臭跩貓、麻糬及那條魚現身萬坪公園燈區及縣民大道人行道，將與大家一起狂歡耶誕！

今年度新北歡樂耶誕城與台灣插畫家「麻糬爸」合作，於萬坪公園燈區打造「白爛貓的甜蜜耶誕派對」五座主題裝置，首先新府路入口意象「白爛貓的歡樂耶誕城」，白爛貓集結好友們在拱門上歡迎大家進入白爛貓的甜蜜耶誕派對；新府路與文化路一側「白爛貓的驚奇禮物盒」，白爛貓與麻糬在滿滿耶誕禮物圍繞下準備揭曉耶誕驚喜。

▲白爛貓集結好友們在拱門上歡迎大家進入白爛貓的甜蜜耶誕派對。

萬坪公園內中央「白爛貓的歡樂假期」，白爛貓與好友們開心布置派對會場；文化路一側「白爛貓陪你過耶誕」，白爛貓化身耶誕老公公，乘著雪橇四處散播耶誕歡樂氣息；文化路與民權路一側「白爛貓的狂歡派對」，白爛貓歡慶耶誕佳節到來，驚喜拉彩炮炒熱氣氛。

此外，還有三組可愛又逗趣大型白爛貓絨毛布偶開放近距離合照打卡，萬坪公園燈區更同步推出「白爛貓耶誕禮物屋」，販售白爛貓週邊商品及一番賞，歡迎大家來好玩、好拍又好買的「白爛貓的甜蜜耶誕派對」，感受耶誕氛圍!

除了萬坪公園燈區外，縣民大道人行道上也有白爛貓逛新北29區耶誕燈飾主題「白爛貓的29個舞臺」，以白爛貓的日常生活為發想，融合新北市29個行政區的在地特色地景與美食，由白爛貓與好朋友們以逗趣的方式帶大家認識新北市各區文化特色，有趣巧思邀請大家一探究竟。更多活動資訊請上新北市觀光旅遊網、新北歡樂耶誕城官網或加入新北旅客臉書粉專查詢。

▲白爛貓歡慶耶誕佳節到來，驚喜拉彩炮炒熱氣氛，也吸引民眾聚集。