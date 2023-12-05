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新北耶誕城攜手白爛貓家族　萬坪公園燈區化身甜蜜派對

▲新北耶誕城攜手白爛貓家族 萬坪公園燈區化身甜蜜派對。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「白爛貓的甜蜜耶誕派對」聚集好玩、好拍又好買的商品與拍照裝置。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

甜蜜又童趣的「2023新北歡樂耶誕城」現正進行中，今年除了可愛的桑塔熊以及蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍等多位好友，還有與超人氣貼圖角色「麻糬爸與白爛貓家族」攜手打造最歡樂逗趣的耶誕派對，白爛貓、臭跩貓、麻糬及那條魚現身萬坪公園燈區及縣民大道人行道，將與大家一起狂歡耶誕！

今年度新北歡樂耶誕城與台灣插畫家「麻糬爸」合作，於萬坪公園燈區打造「白爛貓的甜蜜耶誕派對」五座主題裝置，首先新府路入口意象「白爛貓的歡樂耶誕城」，白爛貓集結好友們在拱門上歡迎大家進入白爛貓的甜蜜耶誕派對；新府路與文化路一側「白爛貓的驚奇禮物盒」，白爛貓與麻糬在滿滿耶誕禮物圍繞下準備揭曉耶誕驚喜。

▲新北耶誕城攜手白爛貓家族 萬坪公園燈區化身甜蜜派對。（圖／新北市觀旅局提供）

▲白爛貓集結好友們在拱門上歡迎大家進入白爛貓的甜蜜耶誕派對。

萬坪公園內中央「白爛貓的歡樂假期」，白爛貓與好友們開心布置派對會場；文化路一側「白爛貓陪你過耶誕」，白爛貓化身耶誕老公公，乘著雪橇四處散播耶誕歡樂氣息；文化路與民權路一側「白爛貓的狂歡派對」，白爛貓歡慶耶誕佳節到來，驚喜拉彩炮炒熱氣氛。

此外，還有三組可愛又逗趣大型白爛貓絨毛布偶開放近距離合照打卡，萬坪公園燈區更同步推出「白爛貓耶誕禮物屋」，販售白爛貓週邊商品及一番賞，歡迎大家來好玩、好拍又好買的「白爛貓的甜蜜耶誕派對」，感受耶誕氛圍!

除了萬坪公園燈區外，縣民大道人行道上也有白爛貓逛新北29區耶誕燈飾主題「白爛貓的29個舞臺」，以白爛貓的日常生活為發想，融合新北市29個行政區的在地特色地景與美食，由白爛貓與好朋友們以逗趣的方式帶大家認識新北市各區文化特色，有趣巧思邀請大家一探究竟。更多活動資訊請上新北市觀光旅遊網新北歡樂耶誕城官網或加入新北旅客臉書粉專查詢。

▲新北耶誕城攜手白爛貓家族 萬坪公園燈區化身甜蜜派對。（圖／新北市觀旅局提供）

▲白爛貓歡慶耶誕佳節到來，驚喜拉彩炮炒熱氣氛，也吸引民眾聚集。

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