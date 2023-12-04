住5600萬豪宅享雙車位！王鴻薇爆潘孟安接受建商禮遇　提3問要求供租約

▲立委王鴻薇召開「金屋藏潘？！王鴻薇曝潘孟安長期入住建商子公司董事長名下豪宅」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委王鴻薇4日踢爆，賴清德競選辦公室總幹事潘孟安長期入住綠能廠商「力能能源科技」董事長楊宗名下豪宅力麒御品，一戶至少要價5000萬左右、坐享雙車位，可說是「金屋藏潘」；王鴻薇也提出3個問題，要求聲稱助理幫忙租房的潘孟安提供租約，同時質疑民進黨總統參選人賴清德的選舉總幹事就可以坐享綠能廠商、建商的禮遇，到底民進黨檯面下還有多少交易？

王鴻薇4日上午於立法院召開記者會，王鴻薇表示，力麗集團底下有「天方能源」與「力麒建設」、「力能能源」，而「力麒建設」底下有一個建案為「力麒御品」，位於台北市萬華區，近2年實價登錄約5100萬至5600萬元之間，該房子為「力能能源」董事長楊宗持有。

王鴻薇指出，根據情資顯示，潘孟安一開始住在福華飯店，後來才搬過去「力麒御品」，至少居住半年左右，潘孟安入住的房子超過50坪，為4房格局，且還擁有雙車位，「若只是單純解決居住需求，根本不需要4房格局、這麼氣派的豪宅居住。」

王鴻薇提及，力麒建設子公司天方能源為最大股東，天方能源過去名為「普格科技股份有限公司」，是個電子遊戲公司，2013年間接連爆發掏空、行賄基金經理人、公司派涉內線交易案，風波不斷，後來輾轉被力麗集團收購，改名天方能源，在屏東等南部綠能光電都有涉略，跟潘孟安淵源不淺。

王鴻薇進一步表示，力麗集團創辦人郭全木生長子郭銓慶，過去更是有貪汙治罪條例、洗錢等判刑確定，潘孟安跟這些建商、綠能廠商以及貪污罪犯集團混在一起，住在他們提供的千萬豪宅，大方出入毫不避嫌，也是地方住戶看不下去才提供照片資料，請問民進黨總統參選人賴清德要力挺嗎？競選總幹事住5000萬豪宅就是民進黨給台灣人居住正義的答案嗎？

王鴻薇也對潘孟安提出3個問題，第一點，這個房子是誰提供的？第二點，提供者不管是上市櫃公司董事長或建設公司集團、綠能公司集團，這個集團跟潘孟安過去在屏東縣政府有沒有業務、標案往來？第三點，潘孟安住在這間房多久了？現在對外說是助理幫忙租房，就請潘孟提供租約給大家看看。