新一代「綠營催票機器」王義川邀約爆棚　公開行程比選總統多3倍

▲民進黨立委不分區第14名的王義川，近來人氣高漲，政論節目通告不斷，連造勢活動也是各選區指名邀請的助講員。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委不分區排名第14名的政治評論員王義川，近來人氣高漲，政論節目通告不斷外，造勢活動也是各選區指名邀請的助講員，儼然成為新的「綠營催票機器」。政治評論員李正皓3日透過「搶救王義川大兵」臉書專頁，貼出一張比較表，王義川從早到晚，排滿7個公開行程，比民眾黨總統參選人柯文哲2場公開行程要多出三倍。

王義川曾任台中市政府交通局長、台灣智庫策略長等職務，因談吐幽默風趣，深受中南部鄉親的喜愛，近年來更是政論節目常客，也是民進黨立委參選人們爭相邀請的助講嘉賓。他自稱藍白陣營不分區提名人「韓國瑜的剋星」、「黃國昌的惡夢」，近日更頻頻向台大學弟黃國昌喊話，要求公開辯論國家大政。

跟王義川同屬正國會的民進黨發言人卓冠廷、政治評論員李正皓等三人，則主張「搶救王義川大兵」的訴求，呼籲讓排名第14名的政治評論員王義川進入國會。這無疑有讓王義川擔任殿後、拉尾盤角色的味道。

李正皓3日一早透過「搶救王義川大兵」臉書專頁，分享一張對照表，王義川的公開行程從早上7點30分開始，至晚間8點，就排滿7個行程，先是在埔里陪同蔡明軒掃市場，接著參加賴清德、蘇治芬虎尾、土庫競選總部成立；隨後，再趕往屏東，出席徐富癸與王義川大兵車隊掃街，傍晚再出席徐富癸南州、林邊後援會成立，最後則到萬丹夜市掃街助選。

李正皓同時列出民眾黨總統參選人柯文哲的公開行程，早上11點前往台中出席蔡壁如的競選總部成立大會，接著一路到晚間都沒有公開行程；而晚間10點，柯文哲則會出席艋舺青山王祭。

▼新一代「綠營催票機器」王義川3日的公開行程，比參選總統的柯文哲還要多三倍。（圖／搶救王義川大兵臉書）

