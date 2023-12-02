美學者建議賴清德放棄台獨黨綱？　葛來儀：遺憾特定人士斷章取義

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者陳弘修翻攝）



記者陶本和／台北報導

美國期刊《外交事務》近日葛來儀等兩岸學者的聯名文章，認為美國應表明反對台海兩岸片面改變現狀，包括反對武統和台灣追求獨立的政治動作；而國民黨總統參選人侯友宜則認為，美國對賴清德不放心，建議凍結台獨黨綱。對此，葛來儀2日推文表示，遺憾看到自己的論述被特定人士斷章取義，該文重點是台灣需透過實質的威脅與保證建立有效的嚇阻。

美國期刊《外交事務》11月刊出葛來儀、白潔曦和柯慶生等兩岸關係學者的聯名文章，主張美國應該表明反對台海兩岸片面改變現狀，包括反對武統和台灣追求獨立的政治動作。此外，該文也認為，賴清德如果勝選，應凍結台獨黨綱，讓維持現狀承諾更可信。

對此，侯友宜1日在競選活動中表示，美國對賴清德不放心，甚至建議凍結台獨黨綱，他認為，乾脆放棄比較實在，這是自己跟賴清德之間，對於這場選戰不同的地方，自己是在保護台灣，而賴清德是讓台灣變得更危險。

不過，葛來儀2日晚間以推文表示，遺憾看到自己的論述被特定人士斷章取義。她強調，文章的重點是台灣需要透過有實質的威脅與保證建立有效的嚇阻力。

葛來儀表示，總統蔡英文過去正確地追求強化國防戰力與維持現狀的政策，如文章所述，賴清德副總統也承諾將延續此立場，重申蔡英文的四個堅持，並提出四大支柱建立嚇阻力。

葛來儀表示，倘若侯友宜當選建立嚇阻力也是關鍵，確保台灣有能力防衛自己是任何候選人都應該做的事。

最終，葛來儀表示，自己是獨立學者，未支持任何特定陣營，但她非常關心台灣的未來，希望避免戰爭發生，期待政治人物與媒體不要斷章取義或曲解她的論述。