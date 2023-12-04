媒體人罵新潮流遭認定造謠下場慘了　段宜康：亂編故事要付出代價

▲隸屬新潮流派系的民進黨前立委段宜康。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

新潮流大老利錦祥昔被指涉和中鋼公司董事長、中鋼子公司聯鋼公司董事長合謀圖利廠商，但經新北地檢署查證後，認定當初撰寫報導的媒體人林朝鑫捏造新聞，提起妨害名譽公訴。對此，新系前立委段宜康4日透過臉書表示，新潮流雖然很好罵，但亂編故事就要付出代價。

林朝鑫過去曾以「中鋼內部爆料：聯鋼營造虧空9億內幕」、「中鋼涉掏空王美花約詢翁朝棟」為題報導，指涉新潮流大老利錦祥和中鋼公司董事長、中鋼子公司聯鋼公司董事長合謀圖利廠商。

不過，新北地檢署查證後，確認林朝鑫捏造新聞，提起妨害名譽公訴。對此，段宜康4日透過臉書公開表示，新潮流雖然很好罵，但亂編故事，就要有付出代價的準備。

段宜康指出，林朝鑫過去曾任報社記者，新潮流很好罵，「要抹黑前瞻就罵新潮流，要抹黑疫苗也說是新潮流；就連選舉賄選被抓也說是新潮流的陰謀。再這樣扯下去，連違規停車被開單、候選人掃街跌倒，大概也可以說成新潮流搞的鬼。

段宜康強調，其實利錦祥和林朝鑫所說的中鋼公司董事長、聯鋼公司董事長根本素昧平生，當然也沒有介紹廠商給中鋼和子公司的事情；而新北地檢署經過調查之後，確認林朝鑫捏造新聞誹謗利錦祥，並在11月29日提起公訴，「新潮流雖然很好罵，但亂編故事，就要有付出代價的準備」。