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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台灣是血統主義！」　郭正亮：蕭美琴國籍議題吵不下去的

▲▼蕭美琴透過社群平台X公布一張在代表處辦公室中放有歷代代表的牆面前合影。（圖／翻攝自X／@bikhim）

▲蕭美琴卸任駐美代表，近來遭在野黨質疑國籍問題。（資料照／翻攝自X／@bikhim）

記者陶本和／台北報導

國民黨立委參選人游淑慧3日指稱，民進黨副總統參選人蕭美琴在2000年曾說過一句話，質疑她當時只有美國籍，沒有中華民國籍，呼籲相關單位嚴查。對此，前立委郭正亮在政論節目上表示，蕭美琴是沒有戶籍，不是沒有國籍，台灣是血統主義，爸爸是台灣人，不是說爸爸是美國人，「我不認為她有國籍的問題，她是戶籍困擾她，吵這個議題真的是停止，這吵不下去的」。

國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧近日質疑，根據《總統副總統選舉罷免法》規定，若曾喪失或放棄中華民國國籍，都不符參選資格，過去蕭美琴曾說過一段話，證明蕭當時應該只有美國國籍，沒有中華民國國籍，「內政部、中選會敢查嗎？」

對此，郭正亮在政論節目上表示，蕭美琴的案子他印象很深，是沒有戶籍，不是沒有國籍，她在日本出生，回台灣想要辦理戶籍、拿身分證，拿不到身分證就沒辦法拿到戶籍，這並不等於沒有國籍。

「台灣是血統主義！」郭正亮說，蕭美琴的爸爸是台灣人，不是美國人，所以蕭美琴沒有國籍的問題，是戶籍問題一直困擾她。他直言，「吵這個議題真的是停止，這吵不下去的」。

賴清德競選總部發言人戴瑋姍昨（3）日回應，蕭美琴自始至終都具有中華民國國籍，也從未放棄中華民國國籍，亦無回復國籍的問題，參選資格皆合乎相關規定，期盼社會各界以正確資訊為事實基礎，不實的討論應適可而止。

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