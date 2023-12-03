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快訊／紐約39歲男屠殺親戚「刺死4人」　家門外再砍2警被擊斃

▲▼美國警察,警察,封鎖線,犯罪現場,槍擊,槍擊現場（圖／達志影像／美聯社）

▲美國紐約皇后區3日凌晨發生重大殺人事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國紐約皇后區發生一起恐怖殺人事件，當地一名女子3日凌晨5點多報警求助，聲稱她的表兄弟正在殺害家人，不幸的是警方趕到救援時，報案者一家已有4人死亡、1人重傷送醫，至於殺人的39歲男子在屋外被擊斃，詳細案情待警方進一步釐清。

根據ABC7NY報導，紐約警察局長馬德雷（Jeffrey Maddrey）表示，事件發生在紐約皇后區法洛克威，警局3日凌晨5點10分收到一名年約10多歲的女子求助，對方在電話中說「我的表兄弟正在殺害我的家人」。

警方趕到時，發現現場房子遭人縱火，有一名男子拖著行李準備離開，不料員警試圖與男子交談時，對方突然拿出刀子砍傷一名警員頭部、一名警員頸部與胸部，另一名在旁邊的警員見狀立刻拔槍朝男子射擊，當場把男子擊斃。

警方擊斃兇嫌後，在房子外發現一名被刺傷的11歲女孩，立刻將人扛上救護車送醫治療，可惜女孩最後仍傷重不治。

警消控制房屋火勢後進入搜救，在屋內發現3具遺體及1名倖存者，遺體分別為12歲男孩、30多歲男子及44歲女子，倖存者則是一名61歲女子，身中多刀情況非常不樂觀，目前已經被送到醫院搶救中。

警方認為，死者全部都是遭人以利刃刺死，兇嫌則是一名39歲男子戈登（Courtney Gordon），戈登曾經因為家庭暴力被逮捕，事發前對方才到皇后區探望家人，沒想到不久後就傳出憾事。

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