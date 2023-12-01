華爾街女神殺姑手段曝！假本票+假收養+假車禍　6殺人計畫就為奪產　

▲陳莉婷(中)疑因為了償還債務以免入監，和母親胡青青(右)聯手策畫殺害小姑奪產。（圖／資料照）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

「華爾街女神」陳莉婷和母親胡青青，因為覬覦2個姑姑的財產，疑似冒名簽下共約7億元本票，害2個姑姑資產被查封，後因陳莉婷涉期貨顧問詐騙被判刑，急需賠償被害人2000多萬元才能緩刑免坐牢，陳莉婷母女鎖定單身的小姑姑，計畫將小姑敲昏後製造假車禍，幸好小姑命大，被用鐵鎚猛砸多次仍能呼叫獲救，儘管事後陳母胡青青抄佛經求悔過，北檢日前仍依殺人未遂起訴這對狠心母女。

據了解，陳莉婷的祖父原本持有信義區基隆路上土地，經合建、變賣等多次處分後，留下大筆遺產，包括陳莉婷父親與3個姑姑已大致分產，在台家人至今多住在同一社區大樓，陳莉婷父親過世後，和母親胡青青因生活揮霍，把財產幾乎花光，開始把腦筋動到留在台灣生活的2個姑姑頭上，但姑姑們始終不願妥協。

日前突然有間科技公司，拿了2張各約6億元、1億元的本票，向法院聲請裁定，並強制執行陳莉婷2個姑姑名下財產，二姑一看這張在2020年左右開立的1億元本票，根本不是她開的，極力爭取，獲得法院判決本票債權不存在。但小姑姑面臨的6億元本票官司仍在訴訟中，名下數億元不動產還在查封中。

▲胡青青在社區樓梯間持鐵鎚猛擊小姑頭部，被到場警員拉開救人。（圖／記者張君豪翻攝）

家族懷疑，這幾張本票是陳莉婷、胡青青母女冒名開立，但始終無法查證，就在此時，擁有台大雙學士學歷的陳莉婷，因自稱「華爾街女神」，無照經營期貨顧問業務，被法院一審依《證券投資信託及顧問法》判刑3年，陳莉婷上訴高院，2022年間獲得減刑以及緩刑3年機會，但前提是必須依約賠償被害人2000多萬元，另外要繳庫150萬元。

檢警調查，陳莉婷涉嫌為了避免入獄，在需款孔急的情況下，和母親胡青青決定，將目標鎖定單身居住的小姑姑，首先冒名向台北地院聲請由小姑姑收養陳莉婷，以利繼承財產，結果被小姑姑發現，立刻向法院提出抗告，否認收養事實。

不過根據檢警事後查到的6份手寫犯罪計畫書，殺人行動已經展開，胡青青找來過去一起捲入吸金案而熟識的楊儒杰、詹勝雄協助，2023年7、8月間，由詹男找人駕車撞死小姑未果，9月26日，展開第二次殺人計畫，準備在小姑買菜途經路段，偽造跌倒意外，又因有其他民眾在場而作罷。

9月29日第三次行兇，原本要由胡青青將小姑擊昏後，用有座椅、置物籃的健行車，把小姑送到地下室詹勝雄的車子上，再載去戶外製造假車禍，沒想到胡青青持預先買好的鐵鎚，在8樓的電梯門口伏擊正要回家的小姑失敗，小姑拚死抵抗，胡青青打電話把在13樓的陳莉婷叫出來，合力將小姑推、拉到逃生用樓梯間，持續持鐵鎚重擊小姑。

此時鄰居聽見呼救聲，除試圖撬開被關上的安全門救人，並打電話報案，警方到場時，立即將頭破見骨已渾身是血的小姑送上救護車，現場帶走胡青青，並報請檢察官指揮，檢警初步詢問並調閱相關監視畫面後，發現案情不單純，立刻對陳莉婷等人展開搜索，發現這對狠心母女結合2名外人對小姑謀財害命的計畫。

儘管胡青青一間扛下所有責任，陳莉婷也矢口否認知情，但檢察官根據陳莉婷曾在案發前觀察社區電梯監視器位置，以及其他家屬指證、相關民事訴訟紀錄等證據，認定胡青青和陳莉婷同策畫著手殺人未遂，和楊、詹都是共犯，依法提起公訴後，11月28日由台北地院裁定繼續收押胡、陳、楊3人。