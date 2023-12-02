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社會 社會焦點 保障人權

行兇影片曝！男埋伏景安站旁「狂刺女子腹胸」　冷靜丟刀再退房

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區今天（2日）發生一起持刀傷人案。一名女子徒步走在景平路上，身後突然出現一名男子，從後方勒住女子頸部，持刀往女子胸、腹部猛刺，隨後騎乘機車逃逸，男子擔心警方追查，途中還將外套、兇刀棄置在回收箱後，還冷靜回到旅館退房。警方3小時後，在台北市逮捕男子，並帶回偵辦，但男子不願透漏動機。

據了解，行兇的63歲陳姓男子與傷者65歲閻姓女子，兩人為舊識。警方調查，2人日前因細故發生糾紛，導致陳男不滿，昨天（1日）就到新北永和找閻女理論，但未得到回應，陳男就在當地入住旅館，待今早再找閻女談判。今早晨男就騎車到閻女常出沒的路線埋伏，他躲在捷運景安站旁，閻女出現後，就從後方勒住閻女持刀猛刺。

▲陳男埋伏在景平路上，待閻女出現從後方持刀猛刺。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男埋伏在景平路上，待閻女出現從後方持刀猛刺。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男埋伏在景平路上，待閻女出現從後方持刀猛刺。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男離去時，將兇刀及外套丟棄在回收箱。（圖／記者陸運陞翻攝）

附近民眾發現，受到驚嚇連忙報警，陳男則趁機騎車逃逸，途中還將容易辨識的外套及兇刀，丟棄在南山路上的回收箱，隨後返回永和的旅館辦理退房，製造斷點後再騎車往北市方向逃逸。

警方獲報，3小時逮獲陳男，但陳男行使緘默權，對於動機內容不願吐露，警方目前將朝殺人未遂罪偵辦，受傷女子送醫後尚無法製作筆錄。

▲陳男埋伏在景平路上，待閻女出現從後方持刀猛刺。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方循線在台北市逮捕陳男。（圖／記者陸運陞翻攝）

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