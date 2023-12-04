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男星遭綁架「潑沸水、毒打虐殺」　女友關廁所：整晚都聽到慘叫聲

▲▼綁架。（圖／CFP）

▲英國男星去年歹徒遭綁架，被囚後遭毒打、潑沸水虐殺，女友在廁所聽整晚慘叫。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

英國法院日前針對一起嚴重殺人命案作出判決，43歲土耳其籍人氣DJ阿爾珀金（Mehmet Koray Alpergin）去年與女友一起被綁架，最後被歹徒殺害拋棄在艾塞克斯郡郊區森林中。事件經過1年審理後，法院陪審團認定4名嫌犯全數有罪，罪名包含綁架、殺人、非法監禁等。

根據英國The Mirror報導，事件發生2022年10月13日，阿爾珀金某天晚間與女友達爾布達克（Gozde Dalbudak）在倫敦市中區某餐館用餐後，不料回家途中遭到一群人綁架到白鹿徑球場附近一間未營業的酒吧中囚禁。阿爾珀金最終被歹徒凌虐致死，女友則在2天後被安全釋放。

阿爾珀金被殺害後，遺體被拋棄在艾塞克斯郡郊區森林中，直到有居民15日遛狗發現遺體，事件才因此曝光。英國警方表示，根據驗屍結果顯示，阿爾珀金遺體上有多達94處傷痕，包含鈍傷、切割傷、燙傷、頸部勒傷、多處骨折等，生前疑似遭球棒等器具虐打、被利刃刺傷腳底，還被拿沸水潑灑身體。

▲▼綁架,綁手腳,膠帶,綑綁,虐待。（圖／達志影像／示意圖）

▲歹徒綁架達爾布達克後，並沒有傷害對方，只是把她關在廁所裡。（圖／達志影像／示意圖）

跟著阿爾珀金一起被綁架的女友達爾布達克事後表示，她當天晚上被歹徒關進酒吧的廁所裡，接著很長一段時間一直聽到男友的慘叫、求饒聲還有跟她道歉的聲音，但一段時間後就再也沒有聽到聲音了，直到2022年10月15日下午她才被釋放，歹徒離開前甚至還給了她車費，讓她自己買機票回去土耳其。

檢警根據監視器畫面，很快逮捕了4名兇嫌，分別是33歲甘迺迪（Tejean Kennedy）、26歲卡瓦克（Ali Kavak）、35歲奧波庫（Samuel Owusu-Opoku）及34歲戈登（Stefanan Gordon）。檢方懷疑兇嫌虐待阿爾珀金，目的是為了「逼供」或「懲罰」，但4人面對訊問均不肯配合，因此綁架動機至今仍不明。

英國法院陪審團近日判處甘迺迪等4人通通有罪，罪名包含綁架、殺人、非法監禁等，不過報導中並未透露4人的實際刑期。

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