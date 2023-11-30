故意殺繼承人未遂　黑心律師：「華爾街女神」可能喪失繼承權

記者鄺郁庭／綜合報導

台北地檢署28日上午起訴1件姑嫂爭產引發的殺人案件，主謀胡青青的女兒陳莉婷，正是先前犯下投資詐騙2000萬元的「華爾街女神」。網紅「黑心律師」楊律師就坦言，這則新聞讓他很震撼，並點出陳莉婷為了遺產協助媽媽殺人，很可能會喪失繼承權。

網紅「黑心律師」楊律師28日晚上在臉書發文，坦言陳莉婷的新聞讓他很震撼，「她不只在多年前開課騙學生錢，還為了遺產3度殺人未遂（小姑命大，3次都活下來）」，但仔細看細節會發現，陳莉婷事前上網查過「自首認罪」、「減刑輕判」的法律資訊及新聞報導，而第3次殺人計劃是「媽媽負責殺人，她負責把風」，從幾個線索及細節可以推知3點。

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▲陳莉婷（左）過去常由媽媽胡青青（右）陪同出庭，如今母女倆都成殺人未遂被告。（圖／資料照）

首先是「第三次殺人計劃，風雨無阻，勢在必行，決心要殺到死為止」，只是沒想到鄰居即早報警，警察也即早趕到；再來是「原訂殺人既遂後，把風的陳莉婷會先離開，然後媽媽再去自首」；最後是「媽媽為了讓陳莉婷提早拿到遺產，願意殺人及坐牢（好偉大的母愛？），反之，陳莉婷為了提早拿到遺產，願意殺死小姑並讓媽媽坐牢（好孝順？）」。

不過，在刑法的部分，楊律師指出，動手殺人的媽媽構成殺人未遂的正犯，把風的陳莉婷也是殺人未遂的共同正犯，「不是幫助犯喔！不能減刑，刑度和媽媽一樣重」；至於民法，因故意殺繼承人未遂，有可能會喪失繼承權，「此外，另外構成侵權行為，所以還要賠錢。」

最後，楊律師不禁感嘆，陳莉婷的長相乍看蠻可愛的，「但相由心生，人心可畏，越看越可怕。」

回顧事件，已亡故的陳父原是台北市東區陳氏家族的長子，在公婆去世後，除了一塊上百坪的土地與建商談成合建外，陳家4名兄妹對遺產如何處置始終無法達成共識，其中身為大嫂的胡女和小姑更是多次為此發生爭執。

由於陳氏家族在台親人都住在同一社區，彼此熟悉進入作息時間，9月間，胡女先請楊姓友人載她去買鐵鎚，然後與陳女進入社區埋伏，等被害小姑走出電梯後，立刻由胡婦持鐵鎚朝小姑頭部猛擊，並將頭破血流的小姑推、拉到逃生用樓梯間，持續狂敲猛打。

因被害小姑驚聲呼救，同層樓鄰居開門查看後，除了喝斥住手外，馬上報警到場，陳莉婷見狀躲回房間，信義分局警員抵達後，將倒臥血泊的被害人送醫急救，當場逮捕胡女，另外費了一番功夫，找到將家門反鎖的陳女，並搜出另個疑為凶器之一的保鮮膜棍。

檢警根據查扣到的母女的手機，查閱通聯、訊息對話紀錄，赫然發現這是一場有計畫的謀財害命，循線找到協助接應、把風的楊姓、詹姓男子，認定胡女明知頭部是人體重要器官部位，卻毫不留情地多次持鐵鎚猛敲被害人，殺人意圖明顯，而在場協助把風的女兒也算是共同正犯，連同楊姓、詹姓男子依殺人未遂等罪嫌提起公訴，其中僅詹姓男子在偵查中獲得交保。