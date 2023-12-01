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社會 社會焦點 保障人權

殘殺前妻新歡131刀還把人吊掛門把勒死！高雄瘋狂醋男逃死定讞

▲▼苓雅殺人命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲何姓男子（右二）殺害前妻新歡，遭判無期徒刑定讞 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市男子何家緯，去年5月間在前妻家中發現陌生男子睡在女兒房間，醋罈子打翻的何男拿出水果刀，狂砍對方131刀，對方倒臥血泊中後，還以繩索將對方吊掛在門把上勒死。一二審均判處何男無期徒刑，案經上訴，最高法院1日駁回上訴，何男確定逃死。

判決指出，現年35歲的何男在電梯公司擔任領班，他與姚姓前妻去年初離婚，但仍持有前妻家的備用鑰匙。案發於去年5月間，他因為想找前妻爭執財產分配、子女監護權問題，上午9點多到前妻家中，但前妻剛好帶小孩出門上學。此時女兒的房間內，竟傳來男子打呼聲。

何男開門一看，見到吳姓男子躺在床上呼呼大睡。想起前妻不斷外遇，河南醋罈子一打翻，隨即衝到廚房拿出水果刀，砍殺睡夢中的男子。男子驚醒，雖一度逃到大門，但因不熟悉門鎖無法開門，又遭何男持刀攻擊，最後傷重力竭、倒臥血泊中。此時何男察覺對方仍有氣息，竟拿出繩索勒住對方脖子，並吊掛在門把上。姚女這時一度返家，但發現大門反鎖，又聽到屋內吳男呼喊「我快沒氣了」，誤以為吳男正在健身，轉身離去，錯過搶救良機。吳男氣絕身亡。

▲▼刀子,謀殺,兇殺,暴力。（圖／pixabay）

▲何男當時持刀，瘋狂砍殺131刀。此為示意圖。（圖／pixabay）

屋內的何男發現姚女已經離去後，因為血跡太多無法清理，傳訊息給姚女「孩子交給你了」，隨即逃逸。姚女1個多小時後返家，這才發現血案，報警處理，警方隨後在台鐵鼓山站逮捕行兇的何男。檢方依照殺人罪嫌提起公訴。

一二審法院均將何男判處無期徒刑、褫奪公權終身，全案再上訴，最高法院1日駁回上訴定讞，何男確定逃過死刑。此外，死者其實還有妻女，姚女反而是介入婚姻的小三，家屬向何男求償2194萬餘元，高雄地院一審判決何男須賠償1887萬餘元。

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