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菲律賓規模7.6強震「牆壁坍塌」釀1死　餘震逾600起

▲▼菲律賓規模7.6強震。（圖／路透）

▲菲律賓發生規模7.6強震，一名婦女逃難時因牆壁坍塌死亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓南部2日晚間發生規模7.6強震，一度發布海嘯警報，菲律賓出現64公分大浪，也觀測到40公分海嘯，迄今已記錄到超過600起餘震。此次地震造成1人喪命，居民獲准返回家園，但許多人仍心有餘悸。

路透報導，這次的強震襲擊南蘇瑞高省（Surigao Del Sur Province）及東納卯省（Davao Oriental），菲律賓、日本及我國氣象署均發布海嘯警報，菲律賓當地居民緊急遷往高處避難。儘管強震並未引發重大災害，但部分基礎設施受到輕度破壞，且在北納卯省塔古姆市（Tagum），一名婦女與家人們逃難時，因牆壁坍塌喪命。

▲▼菲律賓地震發生後，人們聚集在避難中心。（圖／路透）

▲地震發生後，人們聚集在避難中心。（圖／路透）

菲律賓火山暨地震研究所的興納圖安-比斯利格灣（Hinatuan-Bislig Bay）記錄到的最大海浪為64公分；另據日本氣象廳數據，在東京以南290公里的伊豆群島八丈島也觀測到40公分海嘯。

這起地震的海嘯警報已全面解除，但菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）仍建議，受威脅地區的民眾要聽從當地政府指示。救災官員安東尼奧（Antonio）指出，南蘇瑞高省沿海城鎮卡拉斯卡爾（Carrascal）的所有撤離者已返回家園，但也已經做好相關準備，以防需要再次撤離。

▲▼菲律賓發生規模7.6地震。（圖／路透）

▲當地已發生超過600次餘震。（圖／路透）

數據顯示，當地已發生超過600次餘震，菲律賓海岸防衛隊已讓所有船隻與飛機進入戒備待命狀態，當局也敦促所有人陸續恢復正常活動時仍要小心謹慎。

51歲飯店櫃檯工作人員畢卡普（Julita Bicap）說，餘震還在持續發生，在昨晚撤離至疏散中心之後，已經有人回到飯店，但也發現飯店正面牆壁有出現一道小裂縫。菲律賓當地建築物出現輕微破壞，民航機構也證實，部分地區機場的牆面被震出微小裂縫。菲律賓位居太平洋火環帶上，經常有地震發生。

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