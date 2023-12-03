北宜公路3車連環撞！馬自達、奧迪車頭撞爛　1女受傷送醫

記者游芳男、吳佩蓁／宜蘭報導

宜蘭縣頭城鎮北宜公路2段15-50號附近，今(3日)上午7時20分許發生3輛自小客車對撞事故，疑似因天雨路滑，一輛白色馬自達突然衝向對向車道，與另一輛灰色奧迪對撞，並波及另一輛車，導致奧迪陳姓女乘客受傷，經消防送往杏和醫院救治，目前已無大礙，詳細肇事原因尚待釐清中。

▲北宜公路宜蘭段3日發生3車對撞事故，白色馬自達(左)與灰色奧迪對撞，一名女駕駛受傷送醫。（圖／記者游芳男翻攝）



▲白色馬自達車頭近乎全毀。（圖／記者游芳男翻攝）

礁溪分局今上午7時20分許接獲報案，稱北宜公路2段15-50號前發生車禍，立即派員前往處理，經了解是謝姓駕駛開的白色馬自達MX5與吳姓駕駛開的奧迪對撞，由於撞擊力道過強，反彈撞上陳姓駕駛的自小客車，3車對撞造成奧迪車上的陳姓女乘客受傷，經119消防隊送往杏和醫院救治，目前已無大礙。

經警方對當事駕駛實施酒測，三方酒測值為皆0，詳細肇事原因尚待釐清中。事故現場於上午8時50分回復雙向正常通行。礁溪分局呼籲，雨天行駛山區，請放慢車速，小心駕駛，勿酒駕，平安歸。

▲與白色馬自達對撞的奧迪車頭嚴重損毀。（圖／記者游芳男翻攝）

▲另一輛灰色奧迪車身被撞凹。（圖／記者游芳男翻攝）