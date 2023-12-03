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擔心孤獨死變腐屍　女流連街頭不敢回家

她擔心自己孤獨死變腐屍　流連街上不敢回家

▲新加坡婦人擔心自己出事沒人發現變腐屍，半夜不回家坐在街上石椅過夜。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

隨著高齡化社會來臨，獨居者死亡事件也引發外界關注。新加坡先前發生一起80多歲的獨居婦人被通報失蹤，且時間長達近2年，沒想到近日警方獲報後前往她的住處，才發現婦人與愛犬陳屍屋內，且已身亡多時，未料近日則是有一名婦人被發現淩晨在街上走動，甚至會坐在街上石椅過夜，讓人擔憂她可能無家可歸，經調查發現，這名婦人居然是擔心怕自己出事沒人發現會變腐屍，所以才經常在街上流連。

她擔心自己孤獨死變腐屍　流連街上不敢回家

▲附近住戶表示，婦人其實有經濟能力，也有家人，但不想打擾他們，才會獨立生活，和朋友合租房間。（圖／翻攝畫面）

從照片可見，在大樓的石桌椅處，可以見到一名婦人閉目休息，一旁還堆放了3輛手推車，上面放著行李袋和塑膠袋等大量物品。根據新加坡華文晚報《新明日報》報導，有民眾發現一名婦人經常在宏茂橋的組屋樓下流連，有時甚至會坐在石椅上過夜，或是淩晨4時就出現，讓人擔心她可能是無家可歸。

根據這名陳姓婦人事後表示，她本身住在宏茂橋第31街一帶的組屋，並非無家可歸，「我之前是在一家公司的食堂當雜工，但一年多前跌倒後，就暫停工作，目前正在康復中，一旦好了之後，我希望可以重新工作」。據婦人透露，雖然和朋友同住，但朋友經常不在家，加上她時常從報章上看到關於腐屍的新聞，擔憂自己出事沒人發現也會變腐屍，所以才會經常外出走動，「我是到處跑的，但晚上就會回家睡覺，而且走動也能讓身體更健康，希望可以儘快康復」。

根據附近的住戶表示，陳女士其實有一定的經濟能力，我曾聽說她偶爾會到髮廊洗頭，也曾看過她買食物，和一般的流浪漢不同。甚至有住戶曾和陳女士聊過天，發現她對答如流，「我偶爾也會買食物給她，若她不在，就放在桌上，等她出現時自然會拿來吃」。

這名婦人指出，由於家人有自己的家庭，才會自己獨立生活，與朋友合租房間，由於她的兄弟姐妹都已經成家，只有她獨身，所以也不願過多打擾他們，「他們知道我在這裡，但我不想他們擔心，此前也有福利機構的人來找過我，但我說明情況之後，他們也能理解」。

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