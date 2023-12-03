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卡車載「100瓦斯桶」突爆炸翻車！秒變巨大火球　轟曼谷市中心

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一輛載著約100桶瓦斯桶的卡車11月29日行經市中心拉瑪三路時，突然在大馬路上翻車爆炸，隨即冒出熊熊火勢。警消獲報後立刻趕往現場滅火。由於卡車翻覆，車上的瓦斯桶更是散落一地，為了防止發生二次爆炸，消防人員也一一檢查瓦斯桶是否關閉，並持續用水柱降溫。司機與另一名乘客則因受傷被送往醫院治療。

根據Thai Examiner報導，發生爆炸事故的卡車11月29日下午2時45分行經曼谷拉瑪三路時突然翻覆爆炸，當時卡車瞬間成為巨大火球，癱瘓交通。從路人所拍攝的影片也可以清楚看到，往右側翻覆的卡車倒在路中央，車斗則是不斷冒出大火。

消防人員獲報後隨即趕往現場撲滅火勢，而發生火警的路段則是暫時無法通行。所幸火勢在20分鐘內就成功被撲滅，隨後消防人員則是一一確認散落一地的瓦斯桶是否有瓦斯外洩，並持續以水柱降溫，防止二次爆炸。

卡車司機與另一名乘客在大火中受傷，第一時間則被送往醫院治療。目前警消仍在調查詳細爆炸原因，不過根據初步調查，這起爆炸不但對卡車造成嚴重破壞，附近路段以及住宅也受到波及，當時附近大樓因為劇烈爆炸導致玻璃窗被震碎。

根據調查，卡車疑似是因為爆胎才會失去平衡翻覆，隨後因為劇烈撞擊爆炸，而車上的瓦斯桶則是被爆炸火勢引爆。

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