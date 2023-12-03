月薪67K被孝親費壓垮　女拿不出錢被媽冷眼：沒上繳就是不孝嗎

▲馬來西亞一名女子被媽媽情勒討孝親費。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

想盡孝竟被予取予求。馬來西亞一名女子月薪雖有約新台幣6.7萬，但幾乎都拿去填補母親的金錢黑洞，沒想到，當她告知母親無力再負擔開銷時，居然被媽媽無視甚至遭索討更多錢，讓女子幾乎崩潰：「不給錢就是不孝女嗎？」

據《星洲網》報導，薩曼莎（化名）23歲開始承擔母親開銷，儘管她現在月收入達到1萬令吉（約新台幣6.7萬）依然備感壓力。薩曼莎透露，自己給母親額度3千（約新台幣2萬）信用卡及附卡，用於爸媽醫療費及餐費；再提供媽媽每月3百（約新台幣2007元）的「Touch N’Go」一觸即通，給爸媽各8百（約新台幣5354元）生日及母親節禮金，與1千5百（約新台幣1萬元）的新年紅包。

除此之外，她還負擔所有水電與父母每周外出餐費，且媽媽的生日和母親節禮金都不少於8百，因為8在華人文化是幸運數字；最近更花1萬請女傭照顧臥病母親。然而，薩曼莎卻繼續被母親索討臨時出遊費，甚至媽媽今年3月與朋友到曼谷旅行花費，她也要全額負擔並給1千（約新台幣6692元）零用錢。

薩曼莎雖傳訊母親，「媽媽，我愛妳，但我沒辦法再繼續（付錢）了」，母親卻回答：「明年欠我的錢在後年一次還來。」讓她看了萬念俱灰，「我媽不考慮我的經濟情況，威脅給她更多錢。付出沒被重視，還被視為理所當然，難道沒在經濟上完全支持她，我就是不孝女嗎」？

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