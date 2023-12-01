藍綠白都不放過！時力秀「真選舉公報」　候選人涉黑、學倫爭議全上榜

▲時代力量羅列候選人相關爭議。（圖／時代力量提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量今（1日）舉辦召開記者會，喊話秀出「真選舉公報」，並將此次登記參選立委候選人的刑事前科、涉黑、學倫爭議全都列出。時力強調，資訊透明是民主政治的基礎，除了學經歷與政見外，選舉公報應納入候選人的刑事前科紀錄，把知的權利，還給人民。

時代力量立委邱顯智、不分區立委參選人王寶萱、不分區立委參選人宋國鼎，公開「真選舉公報：各政黨2024立委候選人刑事前科與各類爭議」，邱顯智強調，資訊透明是民主政治的基礎，除了學經歷與政見外，選舉公報應納入候選人的刑事前科紀錄，把知的權利，還給人民。

王寶萱認為，時代力量透過彙整司法判決書等各項公開資料，提出「真．選舉公報」揭露2024立委候選人的刑事前科、與各項爭議紀錄，作為國人選舉投票的參考依據，收錄的爭議紀錄，包含刑事紀錄、論文、性平、國安、黑金等爭議。

邱顯智指出，刑事案件紀錄就是社會大眾認知的刑事前科，但需要特別說明這份名單中的刑事前科犯行嚴重程度不一，如民進黨立委候選人王世堅多數是誹謗、妨害公務等輕微罪行，更有候選人是為了追求社會正義而留下刑事前科的印記，例如無黨籍立委候選人王醒之就屬於此類。

邱顯智特別提到，刑事犯罪紀錄當中，又以詐領助理費最大宗，而顏寬恒、傅崐萁、李全教等舉國聞名的黑金政客，都是屬於涉及詐領助理費、多件炒股案、議員議長選舉雙賄選等犯行嚴重、前科累累，卻長年盤據在黑金名單之上的政治人物。國民黨提名這些黑金代表，讓黨主席朱立倫先前喊反黑金的訴求淪為一場笑話。

王寶萱接著提到，今年政治圈爆發 #MeToo 風暴，眾多政治人物傳出性騷，甚至發生打壓受害者、吃案的爭議。當時在社會輿論下，各政黨相繼宣示「性騷零容忍」，然而檢視目前各政黨立委提名人選，仍可見涉及性騷者名列其中。其中，國民黨面對陳雪生罪證確鑿、傅崐萁罪證歷歷等性騷加害人，依然堅持提名參選，對受害者造成二度傷害，絕對是性平教育的最壞示範。

邱顯智總結，綜合整份爭議立委名單，目前國會4大政黨提名、推薦或者禮讓的候選人總共273位，有刑事紀錄、論文、性平、國安、違建、黑金、財務糾紛爭議的候選人多達49位，佔所有候選人的17.9%。其中國民黨爭議立委候選人人數最多，總共108位候選人就有28人有爭議，佔了國民黨提名人數的25.9%；民進黨提名含禮讓的108位候選人，14人有爭議，佔了13%；民眾黨提名包含禮讓的47位候選人當中有6位有爭議，佔比12.8%。