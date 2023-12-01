批政見發表只是比賽演講　柯文哲發戰帖：辯論越多越好

記者陳家祥／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲、副總統參選人吳欣盈1日舉行記者會，公布人工生殖的具體主張。針對總統辯論一事，柯文哲說，真理是越辯越明，既然要選總統，大家把台灣面對的問題很清楚的來討論，「現在是有三場政見發表會，不過那純粹政見發表，等於比賽演講，沒有真正大家對國家重要問題有爭議的來討論」，要辯論當然很好，越多越好，要辦辯論當然很好。

▲台灣民眾黨總統候選人柯文哲政策記者會。（圖／記者李毓康攝）



針對總統辯論一事，有媒體問到，是否會想跟侯市長來場公平公正辯論會？柯文哲反問，這題目很奇怪，「你問『要不要跟你對手來場公平的辯論』，不然你是期待有場不公平辯論？不曉得你題目是什麼」。

柯文哲接著說，對他來講，一開始藍白合就說先辦三場辯論再來比民調，他們就不敢，「真理是越辯越明，既然要選總統，大家把台灣面對的問題很清楚的來討論，也不要再閃躲，yes or no，講清楚」。

「現在是有三場政見發表會，不過那純粹政見發表，等於比賽演講，沒有真正大家對國家重要問題有爭議的來討論。」柯文哲說，要辯論當然很好，越多越好，要辦辯論當然很好。

另外，針對有媒體披露，2019年開始，吳欣盈母親擔任負責人的企業董監事有捐贈政治獻金給民眾黨，過去幾年有140多萬，怎麼回應？且吳東昇家族的董事也有在之前捐錢給陳思宇選舉？

對此，柯文哲說，第一點，立法委員有職務捐，是120萬還是多少？第二點，如果是吳欣盈用自己名義捐錢去給民眾黨做卡內基訓練人力訓練，那是她願意幫忙大家，如果是1、2個跟吳家有關係，也可以是熱心人士捐款。但你去看一看，什麼幾萬幾萬，有看到幾百萬的？沒有。新光集團從業人員至少有20萬，難道這20萬人都不能捐給民眾黨？