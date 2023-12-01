ET民調／國民黨不分區政黨票支持度33.1%奪冠　民眾黨拿14.6%

▲立法院議場。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024大選進入倒數，立法院席次將如何變化，也是各界關注焦點之一。《ETtoday民調雲》公布最新民調，區域立委方面，各政黨支持度最高的前三名分別依序為民進黨33.2%、國民黨32.9%、民眾黨13.3%；而在不分區立委政黨票方面，國民黨33.1%居冠，而民眾黨拿14.6%。

根據《ETtoday民調雲》民調資料，各政黨在區域立委、不分區立委政黨票的支持度，以民進黨與國民黨呈現一、二名的拉鋸戰，第三名則為民眾黨。其中，區域立委方面，各政黨支持度最高的前三名分別依序為民進黨33.2%、國民黨32.9%、民眾黨13.3%，後面依序為無黨籍3.0%、時代力量1.4%、台灣基進黨1.2%、親民黨0.7%、新黨0.4%以及其他政黨0.3%，而不投票/投廢票與不知道的比例為13.7%

而在不分區立委上，各政黨支持度最高的前三名分別依序為國民黨33.1%、民進黨32.9%、民眾黨14.6%，後面依序為時代力量2.1%、台灣基進黨2.1%、親民黨1.1%、新黨0.2%以及其他政黨0.3%，而不投票/投廢票與不知道的比例為13.7%。

▲▼2024總統大選民調，可點圖放大。（圖／ETtoday民調雲）

面對選戰，各黨已公布不分區立委名單，國民黨、民進黨皆預估安全名單為12名，民眾黨則預估安全名單為8名。

《ETtoday民調雲》於11月30日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以手機簡訊方式通知，進行封閉性網路問卷調查。以《ETtoday民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層，回收有效樣本數1,351份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.67%。