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公立動物園保育員明年起加薪　照顧獅子、河馬危險加給調到5千

▲▼洪申翰參訪保育員工作。（圖／洪申翰辦公室提供）

▲洪申翰參訪保育員工作。（圖／洪申翰辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

公立動物園保育員薪資凍漲30年，今（1日）行政院核定調升危險加給，將從現行1800~2500元增加為3000~5000元，對此，積極推動該議題的民進黨立委洪申翰表示，感謝人事行政總處迅速處理問題，未來也會持續與動物園工會、園方以及相關生態及動物保育專業的公民團體，一起關注各項議題，一起努力！」

洪申翰表示，長年以來動物園保育員的薪資過低，導致專業人才無法長留久用，從今年年中接獲工會陳情以來，便積極向行政院人事行政總處溝通，兩度召開協調會，上個月更安排現地參訪了解保育員的工作風險。

洪申翰指出，感謝人事行政總處迅速處理問題，讓全台公立動物園的保育員們，從2024年一月一日起，在危險加給上，能夠隨業務及工作風險增加而調升。這真的是一大好消息，「未來也會持續與動物園工會、園方以及相關生態及動物保育專業的公民團體，一起關注各項議題，一起努力！」

根據「各公立動物園(鳥園)擔任危險性工作人員危險職務加給表」 ：

下列四項工作內容加薪5000：

一、實際從事大象、犀牛、河馬、長頸鹿等大型草食獸動物之照養、清潔維護、保定、醫療、行為豐富化、動物訓練或採樣等例行工作之工作人員。

二、實際從事老虎、豹、獅子、熊、大貓熊等危險食肉目動物之照 養、清潔維護、保定、醫療、行為豐富化、動物訓練或採樣等 例行工作之工作人員。

三、實際從事金剛猩猩、黑猩猩、狒狒與紅毛猩猩等危險靈長目動 物之照養、清潔維護、保定、醫療、行為豐富化、動物訓練或 採樣等例行工作之工作人員。

四、實際從事毒蛇等有毒動物，或象魚、大冠鷲與大型鶴類等大型 且具攻擊性動物之照養、清潔維護、保定、醫療、行為豐富 化、動物訓練或採樣等例行工作之工作人員。

加薪4000：

一、實際從事非級別一動物之照養、清潔維護、保定、醫療、行為 豐富化、動物訓練、採樣或飼料調配前後動物體態觀察等動物 營養管理操作等例行工作及動物防逃捕捉等之工作人員。

二、實際從事非級別一動物保定麻醉、採樣、疾病診斷醫療、動物 疾病預防、隔離檢疫或死亡動物之病理解剖等之工作人員。

三、實際從事微生物及組織病理學之實驗室診斷研究，或標本製作 保存，須接觸各種病原微生物及劇毒化學藥劑等之工作人員。 四、實際從事動物糞便分類或處理堆肥製作、應用等之工作人員。

加薪3000：

一、實際從事園區特高壓、高壓電器設備操作、檢測及維修，以及 其他各類水電設施勘檢、設置、修繕、維護、汙水處理及水質 檢測等之工作人員。

二、實際從事管理督導大型草食獸、危險食肉目、危險靈長類、有 毒動物、大型且具攻擊性之動物之保定、行為豐富化、動物訓 練、移檻、裝箱(籠)、糞便處理、採樣、研究等現場指揮人員 或負責準備前置作業、籠舍勘查修繕等之工作人員。

三、實際從事動物移檻、裝箱(籠)、運輸等之工作人員。

四、實際進入大型草食獸、危險食肉目、危險靈長類、有毒動物、 大型且具攻擊性之動物等動物活動及各園區場地，從事維護修 繕、安全檢查、環境清潔、消毒、景觀布置、植栽種植維護等之工作人員。

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