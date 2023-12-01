吳欣盈哽咽揭「心中永遠的痛」　健康受精卵因離婚全銷毀

記者陳家祥／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲、副總統參選人吳欣盈1日舉行記者會，公布人工生殖的具體主張，長期推動代理孕母解禁的民眾黨不分區立委提名人陳昭姿也出席。吳欣盈雖在今年2月迎來第一胎混血男寶寶，但她在記者會上哽咽透露，之前健康的受精卵，因為前段不愉快的婚姻必須全部銷毀，「這是我心中永遠的痛」。

▲台灣民眾黨副總統候選人吳欣盈政策記者會 。（圖／記者李毓康攝）



吳欣盈提到，她的國會辦公室已經把人工生殖法列入議程，下星期當召委時就將審查。她指出，人工生殖法的鬆綁非常重要，不但能真正提高出生率，同時也鬆綁不合時宜的法規，促進台灣的人權與女性身體自主權。

接著吳欣盈說，她是一位新手媽媽，今年初迎接小寶貝，是生命中的奇蹟，和小寶寶的相遇是非常幸運的事情。吳欣盈哽咽說，之前健康成功的受精卵，因為上一段不愉快的婚姻，必須全面銷毀，「這是我心中永遠的痛」。

吳欣盈表示，所以進了立法院，有機會讓更多的不同家庭族群跟婦女們，有機會能開心擁有自己的家，是非常重要的事情。

吳欣盈說，第一段婚姻後，也跟其他想要有家庭的人一樣，多次再次取卵，這個過程非常辛苦，其實一個人想要有開心圓滿的家庭，讓孩子能生活在更多元的社會更包容的社會，是非常值得鼓勵的。

吳欣盈指出，現在的法規以結婚和不孕作為人工生殖的條件，限制未婚婦女、不孕婦女生育的意願，與人權保障、身體自主權相互違背，也無法防止少子化，「台灣的人工生殖法跟不上時代了，也無法反映社會現實面貌」。

隨後在媒體QA時，有記者追問，稍早情緒有點激動，是因為自身經驗才要推動修法？吳欣盈僅簡短回答，「是的」，一旁的柯文哲忍不住猛然低頭表達無奈；但接著柯幫吳說情，反指記者，「人家都已經說他難過了你還問他為什麼難過？多奇怪，我大概知道拉，但何必呢？題目就很奇怪」。