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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙重國籍惹議　吳欣盈：沒有除了台灣以外的國籍

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨副總統參選人吳欣盈近日不僅陷入雙重國籍風波，還被翻出英國公司財產申報不實。對此，吳欣盈今日受訪時表示，國籍部分，她沒有除了台灣以外的國籍，並喊話「我心知肚明，到時候就是12月5日水落石出」；而財產申報部分，這她也都提過了，就是完全照中選會程序會處理。

▲▼台灣民眾黨副總統候選人吳欣盈聯合政策記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨副總統候選人吳欣盈聯合政策記者會。（圖／記者李毓康攝）

民眾黨總統參選人柯文哲、副總統參選人吳欣盈1日舉行聯合政策記者會，針對吳欣盈放棄美國籍文件爭議，柯文哲表示，要是問他7、8年前的文件在哪裡，他第一件事是回去問老婆陳佩琪，因為陳佩琪有檔案管理的習慣，所以通常都會整理得很好。但柯文哲也說，他不曉得吳欣盈的文件是誰幫忙整理，不見得馬上一找就有，他的態度很簡單，反正12月5日中選會要審查結果，就看可以審查出什麼。

此外，也有媒體問及，名嘴楊文嘉在臉書上公布2014年5月放棄美國籍的資料是否為真？此時只見吳欣盈先是愣了10秒，聽到一旁的幕僚解釋後才回應，她指國籍的部分，「我沒有除了台灣以外的國籍，我心知肚明，到時候就是12月5日水落石出。」至於被查到在英國有一家持股超過75％的公司，有財產申報不實的疑慮，吳欣盈則回應，這她也都提過了，就是完全照中選會程序會處理。

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