季辛吉逝世　曾密訪中國大陸促成「尼克森訪華」破冰歷史一刻

記者魏有德／綜合報導

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）於當地時間11月29日逝世，享嵩壽100歲。被認為是「中國人民好朋友」的季辛吉在1970年代擔任美國國安顧問、國務卿等要職，他在1971年秘密訪華，一手促成1972年時任美國總統尼克森（Richard Nixon）訪問中國大陸的「破冰之旅」，成為建立中美關係的重要基石。

▲大陸前國務院總理周恩來會見季辛吉。（圖／翻攝直新聞）

▲季辛吉於1973年出任國務卿一職，圖左為時任美國總統尼克森。（圖／CFP）

季辛吉於1932年生於德國，猶太裔，他在1973年9月22日，時年50歲之際，正式就任美國國務卿，成為美國首位原籍非美國籍的國務卿，同時也是首個兼任美國國安顧問的國務卿。

▲季辛吉密訪中國大陸。（圖／翻攝直新聞）

回顧季辛吉一生，最重要的事跡便是在1949年「新中國」成立後，使美國與中國大陸重新建立起互動關係的關鍵人物。

時任美國國安顧問的季辛吉作為尼克森的特使，在1971年7月9日執行代號為「波羅一號」的秘密訪問，目的地便是北京。不過，由於行程全程保密，季辛吉是從巴基斯坦飛往北京，不到48小時的停留時間內，他與時任大陸國務院總理周恩來等人密談，奠定中美進一步交流的基礎。

▲季辛吉擔任國務卿時訪問以色列，在耶路撒冷大衛王酒店窗邊留下的照片。（圖／CFP）

隔年，季辛吉便陪同尼克森訪問北京，成為當時轟動全球的大事。緊接著，兩國在上海簽署《中美上海聯合公報》，不僅替兩國之間交往及溝通定調，同時，美國在公報內還提到寄希望於「中國人自主和平解決台灣問題」及逐步撤出在台灣的軍事設施及人員等。

▲大陸國家主席習近平會見百歲高齡的美國前國務卿季辛吉。（圖／翻攝新華社）

季辛吉生前曾表示，從首次訪問中國後已不下百次踏足這片土地，「每次都會有新的收穫。」季辛吉今（2023）年7月時，是他最後一次訪問中國大陸，不僅與時任國防部長李尚福會面，還先後與王毅及大陸國家主席習近平會面，被外界認為是以百歲之軀，替僵持不下的中美關係做出最後貢獻。