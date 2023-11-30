快訊／美國前國務卿季辛吉逝世　享嵩壽100歲

▲美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）逝世。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀、陳宛貞／綜合報導

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）個人官方網站證實，季辛吉11月29日於康乃狄克州的自家住宅中逝世，享嵩壽100歲。

季辛吉1970年代曾在美國2位共和黨籍前總統尼克森（Richard Nixon）和福特（Gerald Ford）任內擔任國務卿和國家安全顧問，是中美關係破冰的重要人物。他長期主張「現實政治」（realpolitik）外交手法，贊成國家將實用目標置於道德原則之前。

季辛吉一生獲得許多獎項認可，1945年被美國陸軍授予銅星勳章以表彰他的功績，1973年獲頒諾貝爾和平獎，同年被美國蓋洛普民調列為世界上最受尊敬的人。

▲▼美國前國務卿季辛吉2018年到北京訪問，並與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）



季辛吉曾於1971年7月和10月兩度秘密訪問中華人民共和國，與時任中華人民共和國國務院總理周恩來協商，承諾美國將逐步減少駐台的軍事力量，也不支持「兩個中國」或「一中一台」。

季辛吉常被中華人民共和國政府稱為「中國人民的老朋友」，與多任中國領導人都有交情，其外交手段對中國與美國帶來重大影響，最終讓美國在1979年與中華人民共和國建交。

季辛吉5月時在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）中指出，美國和中國必須尋求避免在兩國緊張的外交關係當中，把台灣置於中心位置，這兩個全球最大經濟體有必要避免直接對抗，以有利於全球和平。

他2021年接受CNN訪問時提到，儘管中國「完全有可能」試圖削弱台灣的地位，但他預計中國在未來的十年內，不會對台灣發動軍事行動。