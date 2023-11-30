蔡英文登《紐時》評估中共犯台　「中國領導層面臨內部極大挑戰」

▲總統蔡英文近日下鄉助選，也接受外媒專訪。（資料照／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文近日以視訊方式接受《紐約時報》專訪時表示，目前中國領導層面臨來自內部的極大挑戰，現在也許不是他們考慮大規模犯台的時機，主要是因為國內經濟、金融和政治挑戰，還有國際社會已大聲呼籲及清楚表明，戰爭非選項，和平與穩定符合所有人的利益。

對於美國總統拜登、中國國家主席在亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間會談後，如何評估中國犯台的風險？蔡英文表示，台灣的確面臨越來越多軍事恫嚇、灰色地帶活動、網路攻擊和資訊操控。

蔡英文說，面對這些威脅，台灣人民仍保持冷靜，有評論甚至認為我們可能「過度冷靜」，其實台灣人民相當明瞭當前局勢，我們將持續盡最大努力強化防衛能力和社會韌性。

蔡英文說，她知道很多人想討論可能的時間表，在最近與拜登總統的會談中，習近平已經給出他的答案，她認為，國際社會已經達成共識，和平穩定的兩岸關係符合各方的最佳利益。因此，理念相近的夥伴在共同管控臺海風險方面，已取得重大進展，這些進展，可以在近期的雙邊及多邊會議所發表的許多聲明中看到，例如「大衛營峰會」和在東京舉行的七大工業國集團（G7）外長會議。

蔡英文指出，目前中國領導階層面臨來自內部的極大挑戰。她認為，現在也許不是他們考慮大規模犯臺的時機，「主要是因為國內經濟、金融和政治挑戰，還有國際社會已大聲呼籲及清楚表明，戰爭非選項，和平與穩定符合所有人的利益。」