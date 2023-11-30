「在中國經商比以前更具風險」　蔡英文：西方企業在找替代地點

▲總統蔡英文近來積極輔選，也接受外媒專訪談及台海與國際局勢。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文近日接受《紐約時報》專訪時指出，現今在中國經商比以前更具風險，西方企業可能希望在此區域尋找替代或額外的地點，歡迎跟台灣加深連結，全球已意識到供應鏈韌性的重要性，而具韌性及安全的供應鏈是強健經濟的支柱，台灣在這方面可以發揮極大的價值。

《紐約時報》詢問，在西方存在一個有關美國和其他國家企業的重要問題，他們和多位執行長談論到是否應繼續與中國開展生意，想知道蔡英文對此事的看法。蔡英文表示，由於現今在中國經商比以前更具風險，西方企業可能希望在此區域尋找替代或額外的地點，我們歡迎他們加深與臺灣的連結。

蔡英文說，全球已經意識到供應鏈韌性的重要性，而具韌性及安全的供應鏈是強健經濟的支柱，台灣在這方面可以發揮極大的價值。她說，過去40年，台美之間的緊密合作，使台灣在先進晶片製造上位居世界領先地位，台灣將繼續成為高度可靠、有效、安全的合作夥伴，且我們在全球供應鏈重組的角色有目共睹。

蔡英文指出，近來台灣也歡迎多家大型國際企業在台設立新廠或擴展業務，海外台商也紛紛回流投資臺灣。憑藉雄厚的研發、創新和製造實力，期待與國際合作夥伴，當然包括美國，建立更深入及緊密的合作。