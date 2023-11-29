「我明年5月畢業」蔡英文駁一黨獨大：選民腦筋很清楚

▲總統蔡英文為立委賴品妤輔選，提到台灣是民主社會，沒有一黨獨大及專制濫權問題。（圖／民進黨提供）

記者柯沛辰／綜合報導

總統蔡英文28日赴台北市天母、新北市汐止參香祈福，為民進黨立委參選人吳思瑤、賴品妤站台。談到在野黨批評民進黨一黨獨大，蔡英文回應，她不會選第三任，明年5月20日就畢業，何況台灣每兩年就有一次選舉，相當於人民每兩年就評鑑政府一次，沒有一黨獨大、濫權專制的問題。

蔡英文赴天母三玉宮為吳思瑤站台時表示，她沒有再選第三任，明年5月就畢業了，現在是有點要畢業的心情，謝謝大家在2次選舉中給予她支持。她指出，執政7年多來碰過很多國內或全球性的困難，但關關難過也關關過，感謝三玉宮保佑，以及支持者們不離不棄。

另外，蔡英文在為賴品妤站台時也提到，她2016年上任當總統時，台灣GDP是17.5兆，今年將達到23兆，稅收部分則是從她上任前的2.1兆，成長到去年的3.2兆，而國力之所以能增長，是因為政府有把基礎建設做好，同時著眼未來台灣基建、投入前瞻建設，所以國會過半很重要，否則許多預算都無法通過。

蔡英文指出，在野黨稱國會過半會讓民進黨一黨獨大，但台灣是民主社會，有言論自由，資訊流通快，選民腦筋很清楚，每兩年就有一次地方選舉、一次總統大選，人民每兩年評鑑政府一次，所以人民最大，政府都戰戰兢兢在做事，根本沒有一黨獨大、濫權專制的問題。

▼蔡英文表示，她明年5月就畢業了，現在是有點要畢業的心情。（圖／民進黨提供）