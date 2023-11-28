快訊／彰化民眾黨團宣告滅團！陳銌銌今退黨　僅剩母雞獨撐　

▲成立才1個月的彰化縣議會民眾黨團確定滅團。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

震撼！台灣民眾黨彰化縣議會黨團跳船潮引發效應，繼上週五陳重嘉議員退黨，上個月才加入民眾黨的議員陳銌銌今天也發出聲明，即日起退黨。彰化縣議會民眾黨團也正式滅團，在政壇引發不小震撼，陳銌銌表示，侯柯陸續完成登記後，當初的初衷也不復存，所以選擇回到沒有政黨包袱的原點，為民服務。

彰化縣民眾黨部主委、也是現任議員張雪如，10月26日與無黨籍陳銌銌及陳重嘉共組民眾黨團，如今隨著藍白合破局之後，陳重嘉退出民眾黨，黨團因不達3人，有可能面臨團滅危機，昨日張雪如極力協調，但仍無法挽留態勢，今天陳銌銌再退出，黨團正式退出議會運作。

▲議員陳銌銌退出台灣民眾黨。（圖／翻攝自陳銌銌臉書）

陳銌銌今天在臉書po文寫下7字「承諾、負責、責任已了」，並發表以下公開聲明：

擔任民意代表以來，雖然沒有政黨奧援，但也慶幸不用因為政黨立場而遠離基層的心聲。

這次大選，大多數民意希望能夠政黨輪替，承蒙柯主席的信任，很榮幸能夠提供棉薄之力，成為在野整合中的一份子；隨著柯主席及侯市長陸續完成登記，似乎當初的初衷也已不復存。

明年初就會決定中華民國新任總統，不論結果如何，銌銌還是回到沒有政黨包袱的原點，繼續為所託的彰化縣民服務。

彰化縣議員陳銌銌，自中華民國112年11月28日，正式退出台灣民眾黨。

彰化縣議會公關室表示，彰化縣議會依「彰化縣議會組織自治條例」規定，依其所屬政黨參加黨團，黨團成立至少有3人以上；另依「彰化縣議會黨團補助費撥付作業要點」，每一黨團每月補助1萬元，台灣民眾黨正式成立後，已於10月、11月份各已核發1萬元補助費，由於11月24日及28日分別收到議員陳重嘉服務處來函及陳銌銌通知將退出台灣民眾黨，將會在縣黨部確認完成退黨程序後，後續依照相關行政程序辦理。