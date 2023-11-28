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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆陳亭妃長榮大學論文抄襲25%　國民黨：跟蔡英文一樣是假博士？

▲國民黨今再指控綠委陳亭妃論文抄襲。（圖／國民黨提供）

▲國民黨今再指控綠委陳亭妃論文抄襲。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（28）日上午召開「綠營文章一大抄？論文抄人再+1」記者會，國民黨副發言人呂謦煒指控民進黨立委陳亭妃的長榮大學經營管理研究所博士論文嚴重抄襲，比率高達4分之1，其中第25頁大幅抄襲維基百科內容，且未標明出處，居然還直接把維基百科條目的網址括號在正文當中。

呂謦煒質疑，陳亭妃身為博士，居然不知道如何引註，況且維基百科人人可以編輯，不是一個可以信賴的第一手資料來源，難道陳亭妃的博士與蔡英文總統一樣都是「假博士」？

除了維基百科內容，呂謦煒指出，陳亭妃博士論文的第29、92、93頁還抄襲2000年中山大學吳彥輝碩士論文「運用模擬層級分析法與管理才能評鑑模式之研究」，第120頁抄襲2008年逢甲大學林庭穎碩士論文「運用資料包絡分析法於集合住宅大樓新建工程管理績效評估」，第31至34頁抄襲台北市政府網站的「台北歷史概述」網頁，相關內文都卻未標明出處。

呂謦煒表示，根據長榮大學的標準，論文如果非原創部分超過13%，就不具有原創性，而陳亭妃的論文超過25%，明顯已被抓包，陳亭妃的博士學位是真的嗎？陳應該出面道歉並退選。

呂謦煒還說，綠營有超過13位政治人物論文被抓到涉及抄襲，這代表民進黨是系統性抄襲，集團性的學術詐騙集團，集體人格誠信淪喪，這樣的政黨如何配做執政黨？

國民黨新北市立委參選人林國春指出，民進黨政治人物的論文抄襲案件頻傳，除了陳亭妃，先前傳出的基隆立委蔡適應、新北立委張宏陸、立委候選人何博文、桃園的行政院副院長鄭文燦、台中立委張廖萬堅、立委候選人謝志忠、高雄立委趙天麟、宜蘭的行政院政務顧問江聰淵、苗栗有民進黨前客家部主任蔣絜安、新竹前市長林智堅、台南立委賴惠員、屏東則有賴清德競選總幹事潘孟安，各地都有，儼然成為詐騙「環島團」，顯示民進黨主席賴清德的學倫標準低廉，讓民眾難以接受。

林國春表示，多少學生絞盡腦汁學習才拿到學位，民進黨這些政治人物等於竊盜他人智慧財產，若依照民進黨的學倫標準，網上拉資料即可拿來當學術論文，可以說台灣人人都可以拿博士，讓辛辛苦苦認真求學的博碩士生情何以堪？

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