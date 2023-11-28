周玉蔻出新書！12／12實體發行　引用黃仁勳比對賴清德任總統資格

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／賴清德競選辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

資深媒體人周玉蔻花了9個月時間，完成《萬里「清德」的挖礦人生》一書，有別於市面上書籍的銷售，而是從線上連載方式出發，實體書於12月12日正式發行。周玉蔻表示，此書以「台灣的總統選舉，是世界杯」為題，引用《美國總統的七堂課》、《論領導力》和NVIDIA創辦人黃仁勳的成功哲學等著作，比對民進黨總統候選人賴清德擔任總統的資格。

撰寫過許多政治人物傳記的資深媒體人周玉蔻，花了9個月時間，完成國內第一本關於賴清德生平奮鬥、成功與失敗，起落浮沈的紀實書籍，書名為《萬里「清德」的挖礦人生》。周玉蔻表示，這本書的內容，只交代了賴清德精彩的半生故事。

周玉蔻在序言中，以「卸下偶包的賴清德」為題，描寫偶包下面，真實、熱情、認真、誠懇、害羞、膽大、愛冒險，賴清德為朋友可以兩肋插刀，為對抗黑金，不惜賭上政治生命的賴清德。

賴清德過去說過，自己的母親是富家女，大戶人家出身，但在丈夫礦坑災變不幸過世後，才30歲就靠一己之力，撫養六個孩子；而賴清德也有一位溫柔的靠山，就是他的太太吳玫如。在周玉蔻的這本新書中也描寫了，她們是如何影響賴清德的。

同時，為了探討賴清德是否符合擔任總統的條件，周玉蔻以「台灣的總統選舉，是世界杯」為題，引用《美國總統的七堂課》、《論領導力》和黃仁勳的成功哲學等著作，比對賴清德擔任總統的資格。

周玉蔻表示，賴清德突破貧窮，翻轉命運的過程，充滿了挖礦人吃苦耐勞、耐操耐磨、堅毅不拔的人格特質，「賴清德的人生故事，就像一座礦，蘊藏著驚嘆、驚奇與驚喜」。

有關於本書的銷售，有別於市面上書籍的行銷模式，《萬里「清德」的挖礦人生》改從線上連載出發，實體書於12月12日正式發行，連載期間限量預購實體書。周玉蔻指出，選擇在總統大選投票日前出版，在台灣未來十字路口關鍵時刻，為民主大道找答案。

▼資深媒體人周玉蔻花了9個月時間，完成《萬里「清德」的挖礦人生》一書，內容引用《美國總統的七堂課》、《論領導力》和NVIDIA創辦人黃仁勳的成功哲學等著作，比對賴清德擔任總統的資格。（圖／周玉蔻提供）

