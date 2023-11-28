政壇盛傳他將回國民黨　謝典林：侯康勝選也不會回

▲彰化縣議長謝典林。（圖／ETtoday資料圖）

記者唐詠絮／彰化報導

藍白合破局，彰化縣議員陳重嘉、陳銌銌接連跳船退出台灣民眾黨，導致成立才滿月的議會黨團也面臨泡沫化命運，外界盛傳，今年7月才退出國民黨的彰化縣議長謝典霖，將有可能回鍋歸隊，謝典林28日受訪表示「沒有這種打算」。

彰化民眾黨議員跳船，被爆出陰謀論，對此藍營議員曹嘉豪表示，這種說法「有點太過了」，這是「各自歸隊」現象，既然藍白無法結合，各自登記，是自然演化的效果，只好兄弟爬山各自努力。

曹嘉豪指出，當初基層的議員盡力促成藍白合，結果各自登記，如今議員陳重嘉及陳銌銌歸隊，只是意象上的分離，沒有所謂的陰謀論一說。

▲民眾黨總統參選人柯文哲出席彰化縣議會民眾黨團成立。（圖／民眾黨提供）

對於外傳即將回國民黨，謝典林今天受訪表示，「沒有啦、沒有啦」，「沒有重新加入」、「也沒有相關規畫」，如果侯康贏得總統大位，「我也不會回到國民黨」，對是否重回國民黨堅決表達立場。

由於謝典林的姊姊謝衣鳯除了是現任藍營立委，身兼國民黨副祕書長、中常委，及彰化縣黨部主委等多項要職，也將與民進黨吳音寧對戰角逐連任，責任相當重大，謝典林也強調，「歸口灶攏在係黨是有效喔」，也就是說，全家幾乎都在同一陣營，自己放在無黨籍就可以了。

縣議員陳銌銌今天宣布退出民眾黨，外傳陳銌銌當初是因為議長謝典林想要幫助民眾黨成立黨團，才會受謝典林之託加入民眾黨，如今陳銌銌退黨，彰化縣議會民眾黨團也將解散；對此謝典林說，他知道陳銌銌要退黨，民眾黨團要解散，不會對此感到難過，因為那不是他的事，當初他該做的事已做了。