「侯康配」彎道超車「柯盈配」　他點最大原因：回歸民主常態

▲侯友宜、柯文哲。（圖／記者黃國霖、屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選戰情多變，根據近期幾份民調，國民黨「侯康配」民調急升，彎道超車民眾黨「柯盈配」，更一路拉開差距，對此，民進黨立委參選人吳崢28日分析，侯康配對藍營選民相當振奮，理由也很簡單，因為大家覺得神清氣爽，終於擺脫藍白合這個爛話題，個人也抱持正面看法，各自提出政策才是民主選舉常態。

對於侯康配民調急起直追，立委參選人曾柏諭分析，看起來侯康配民調上升，就是藍營選民回歸，但這個世代的年輕人對於侯友宜跟趙少康的搭配非常反感，尤其對侯友宜近期提出的服貿等政策，民調提升就是基本盤回歸，不覺得民調還會回升，藍營人馬應該端出好的政策牛肉、提出好的願景，回歸到真正民主選舉的樣態。

立委參選人吳崢則分析，侯康配對藍營選民相當振奮，理由也很簡單，因為大家覺得神清氣爽，終於擺脫藍白合這個爛話題、可以好好往前，個人對這個發展也抱持正向態度，大選中各組總統候選人本來就應該對國家大政提出各自方向、理性辯論，讓人民做選擇。

吳崢指出，新聞版面終於可以脫離藍白合，好好討論兩岸及國際事務，個人抱持正面看法，自己有信心，民進黨會持續跟大家分享國家大政願景、強化與民主盟邦結合以及對中國去風險化等等，這才是對台灣最有利方向。