林楚茵批侯友宜「披羊皮的中國狼」　徐巧芯嗆：又想大賣芒果乾！

▲徐巧芯。（圖／記者周宸亘攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜27日談及，若當選將開放大量陸客、陸生，歡迎陸生來台就讀，引發民進黨立委林楚茵批評「中國狼不演了？」對此，國民黨立委參選人徐巧芯28日在臉書發文提出5點質疑，並開轟「又想要開始大賣芒果乾！民進黨除了雙重標準，綠能你不能，到處抹紅別人，還會什麼？」

針對侯友宜日前喊話，當選將重啟服貿，並開放大量陸客、陸生來台就讀、就業，林楚茵今日質疑，中國青年失業率超過21.3%慘到要蓋牌，國民黨一面唱衰台灣青年低薪，一面要開放中國人來搶台灣就業市場，到底是精神分裂，還是披著羊皮的中國狼不演了？

對此，徐巧芯在臉書發文痛批，「林抖茵又來了，說侯友宜要開放陸客、陸生來台是披著羊皮的中國狼，又想要開始大賣芒果乾」，同時提出5點質疑：第一，民進黨總統參選人賴清德要跟中共總書記習近平喝珍奶吃燭光晚餐，算不算狼？第二，與陸委會副主委梁文傑、台北市議員許淑華拍抖音又罵抖音，算不算狼？

第三，徐巧芯指出，一邊在立法院看愛奇藝，又一邊罵愛奇藝，算不算狼？第四，民進黨國防外交委員會立委趙天麟大搞「小三通」，算不算狼？第五，賴清德說要開放陸生納保，算不算狼？徐巧芯開轟，民進黨除了雙重標準，綠能你不能，到處抹紅別人，還會什麼？