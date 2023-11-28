吳欣盈：捐24萬給民眾黨是做人才培訓　未被交代協助黃國昌募款

記者蘇晏男／台北報導

網紅四叉貓指民眾黨副總統參選人吳欣盈在擔任立委前，曾捐給民眾黨24.4萬，認為是打臉總統參選人柯文哲稱民眾黨沒有拿過吳錢的說法。對此，吳欣盈今（28日）表示，她加入民眾黨，一開始就對政策人才培訓非常關心，所以24萬的捐贈，也是做人才培訓。至於不分區立委參選人黃國昌發起的募款計畫，吳欣盈則說未被交代協助募款，目前也沒有做這樣的討論。

▲民眾黨副總統參選人吳欣盈。（資料照／記者屠惠剛攝）

黃國昌發起「五百計畫」，邀請民眾一人捐500給民眾黨「全國政黨票選戰計畫」，目標500萬。吳欣盈28日受訪被問到，針對黃國昌的募款，有無捐一些給民眾黨？吳回應，「沒有耶」；媒體追問，會幫忙募款嗎？吳說，目前沒有這樣的訊息。

媒體再問，自己有打算幫忙民眾黨募款嗎？吳欣盈表示，目前沒有被交代；她幾天前才接下副總統參選人的責任，主要思考怎樣搭配柯文哲，不管從政策或行程上，把副總統參選人角色做到最好。而立法院現在也有職務在身，同時下周她也要代表立法院，與其他委員參加COP 28（2023年聯合國氣候變化大會），且在這期間，又有一些區域立委選舉的一些輔選活動等，所以目前沒有做這樣的討論。

對於四叉貓質疑吳欣盈接不分區立委前，捐24萬給民眾黨，質疑有對價關係，吳欣盈說，應該說，她加入民眾黨，一開始就對政策人才培訓非常關心，她也跟黨部提到，因為黨才剛開始，要提升專業化的話，一定要培訓重點人才，不論是新加坡李光耀學校，或台灣卡內基課程等，應該開始培訓民眾黨的黨員們，所以24萬的捐贈，也是做人才培訓。

至於新光集團有無捐錢給柯文哲？吳欣盈說，募款資料非常公開透明，你們自己去查，可以查得非常清楚。