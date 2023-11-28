▲陳學聖表示，以近期民調來看，侯友宜還差一點就追上賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選三腳督態勢已定，各機構近期也紛紛釋出正副總統登記後的民調，結果普遍顯示民進黨「賴蕭配」領先，但國民黨「侯康配」緊追在後，至於民眾黨「柯盈配」則是居末。對此，國民黨前立委陳學聖27日就在臉書表示，照這樣發展，未來應該仍是藍綠兩大陣營對壘，國民黨總統候選人侯友宜若拉上來，後面就順了。

陳學聖指出，總統大選確定三腳督之後，這兩天各家民調紛紛出籠，除了少數一兩家偏綠、有特別明顯機構效應外，大致上可以看出一些趨勢。他分析，第一，民眾黨總統候選人柯文哲已落到第三，且和侯友宜、民進黨總統候選人賴清德有段差距，「兩大一小」的形勢已漸成形；第二，侯柯支持者正好相反，越年輕，柯文哲越有優勢，侯友宜則在50歲以上戰後嬰兒潮出生世代，明顯領先，這中間存在微妙數字密碼。

第三，陳學聖強調，侯賴雖民調多在誤差範圍之內，但多份民調看下來，他坦言，「自己人還是要講實話，侯還略落後賴一小檻」，簡言之，就是還差一口氣，若拉上來，拼過賴清德，後面就順了。

「如照選戰打法發展，未來應該仍是藍綠兩大陣營對壘」，陳學聖建議，因此，藍營應鎖定綠營「貪污、濫權、無能」猛攻，並訴求白營理性棄保，政黨輪替後，一起改造國家，他相信國民黨一定有這氣度和雅量的。