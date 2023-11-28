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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蓋洛普民調／郝龍斌這樣看　藍白破局「藍軍歸隊、柯文哲被邊緣化」

▲蓋洛普民調記者會 。（圖／記者蘇晏男攝）

▲蓋洛普民調記者會 。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

2024總統大選，由國民黨「侯康配」、民進黨「賴蕭配」、民眾黨「柯盈配」三組人對決，根據蓋洛普最新民調結果，31.01％民眾支持賴蕭配，侯康配、柯盈配則各為30.94％、18.12％。台北市前市長郝龍斌說，藍白合破局，藍營聲勢明顯上升，且藍綠對決明顯，柯文哲有被邊緣化現象。藍委賴士葆也根據包括蓋洛普在內的5份民調，贊同柯已經在邊緣化當中。

賴士葆、費鴻泰、台北市前市長郝龍斌、蓋洛普首席顧問丁庭宇、蓋洛普民調委員會執行長戴遐齡28日召開「2024年正副總統選舉候選人最新民意調查結果發佈記者會」。

根據蓋洛普28日發布的最新民調，在看好度方面，民進黨正總統參選人賴清德、蕭美琴的「賴蕭配」達47.27％、國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康的「侯康配」為23.27％、民眾黨正副總統參選人柯文哲、吳欣盈的「柯盈配」則為10.99％，另有不去投票1.35％、尚未決定3.71％、不知道／拒答13.41％。

支持度部分，賴蕭配31.01％、侯康配30.94％、柯盈配18.12％；另有不去投票4.74％、尚未決定12.27％、不知道／拒答2.93％。滿意度方面，49.14％民眾滿意賴蕭配，30.03％不滿意、20.84％知道／拒答；43.69％民眾滿意侯康配、37.38％不滿意、18.93％知道／拒答；25.62％民眾滿意柯盈配，54.76％不滿意、19.63％知道／拒答。

記者會也做了一張五份民調對三陣營支持度的比較圖，蓋洛普：賴蕭31％、侯康30.9%度、柯盈18.1％；ETtoday：賴蕭34.8％、侯康32.5%、柯盈21.2％；TVBS：賴蕭34％、侯康31%、柯盈23％；鏡新聞：賴蕭30.5％、侯康28.7%、柯盈22.1％；中時：賴蕭28.3％、侯康28.2%、柯盈24.3％。

▲5份民調對比圖 。（圖／記者蘇晏男攝）

▲5份民調對比圖 。（圖／記者蘇晏男攝）

郝龍斌指出，他看到幾個現象，雖然藍白合破局，但藍營聲勢明顯上升，侯趙配得到藍營支持者認同，呈現上升，且侯柯民調有「黃金交叉」， 侯趙領先柯盈約12.8％，這結果在誤差範圍內；另藍綠對決明顯，柯有被邊緣化現象。

從加權表來看，郝龍斌也提及，以年齡來看，60歲以上、50歲至59歲選民支持侯趙明顯高於賴蕭，柯盈配幾乎個位數，這是因為藍白不合，藍軍歸隊結果，柯盈配幾乎崩盤，但年輕人比較支持柯，從國民黨角度來看，應更加努力爭取年輕族群；而以政黨認同傾向來看，各政黨歸隊現象明顯，民進黨占89.49％、國民黨84.54%、民眾黨77.16％，在這裡國民黨還可以努力方向是，民眾黨裡有5.82%是國民黨支持者，雖然藍軍歸隊，不過還有淺藍部分支持柯文哲。

▲蓋洛普民調加權表 。（圖／記者蘇晏男攝）

▲蓋洛普民調加權表 。（圖／記者蘇晏男攝）

對於柯文哲是否被邊緣化？賴士葆說，上述5份民調顯示，柯已經在邊緣化當中，且蓋洛普今天公布的柯盈持度則跌破2成。針對為何支持度跟看好度的結果有落差，賴蕭贏侯康這麼多？賴士葆表示，據他推論，是因為該民調是25日開始做，民眾對23日藍白破局的印象可能還來不及消化，加上過去大家總覺得藍白不合，賴清德就躺著選，所以看好度一定賴，但支持度就不一樣。

至於為什麼柯文哲民調顯著往下掉，而侯康向上竄？賴士葆認為，這是因為藍白合正式破局，各自走自己的路，加上趙少康、高雄市前市長韓國瑜的加入，跟侯友宜呈現「鐵三角」。

丁庭宇說，賴蕭跟侯康差不到1個百分點，接下來兩至三周，要看賴蕭跟侯康能否突出，若賴蕭往前走，而侯康停滯，那麼侯康就完蛋了，而如果柯盈沒辦法突破20%防線，也不用談了，之後就是棄保，誰是第二，就會把第三吸引過來；當侯康變成強的第二，柯盈差不多結束了，只是柯盈如果翻轉，那就不一樣。

對於棄保，丁庭宇指出，當單一候選人支持度23％以下，差距第二名15%，就可能發生棄保。費鴻泰則指三條件，民調封關前，第一、若第一、第二名在纏鬥；第二、第三名跟前兩名相差15％；第三、觀察第三名的票轉移到哪一組去。

此次民調由蓋洛普公司自11月25日至11月27日間，透過MISS-CATI電腦輔助電話訪問系統，以分層比例隨機抽樣法，調查台灣地區22縣市20歲以上具投票資格民眾，完成電訪成功比率56.77％、有效樣本數1073，並針對有效樣本的性別、年齡、戶籍地進行加權；另在95％信賴水準下，抽樣誤差±2.99％。

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