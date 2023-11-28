綠營嗆侯友宜「討好中國」　侯辦連3嗆：要賴清德直球對決

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜27日談及，若當選將開放大量陸客、陸生，歡迎陸生來台就讀；但遭賴清德競選總發言人陳世凱嗆，還沒當選就想先討好中國。對此，侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰回批，造謠始祖賴清德2008年稱兩岸三通會木馬屠城，15年過去了，什麼都沒發生。賴清德現在又開始故技重施，依照賴清德與民進黨的標準，請問賴清德要不要停止ECFA？賴清德要不要停止兩岸直航？賴清德敢不敢刪除台獨黨綱？請賴清德直球對決。

陳柏翰指出，2008年兩岸開放三通直航時，時任立委的賴清德稱，大陸戰鬥機會跟在民航機後，或民航機內會有解放軍，恐變成「木馬屠城記」，但兩岸直航迄今15年過去了，所謂的木馬有進來？2009年推動ECFA簽訂時，民進黨全黨更是鼓吹謝長廷的恐中牌，稱將「查甫找無工、查某找無尪、囝仔得去黑龍江」，但民進黨執政近8年，卻是口嫌體正直，不敢停止ECFA。從造謠始祖賴清德，到民進黨一次又一次的抹紅謊言來看，這又是再一次為了選舉，不擇手段，抹紅對手。

陳柏翰也批評，民進黨拚命製造謠言、販賣芒果乾的同時，令人感到驚訝的是，日前習近平在拜習會稱2027、2035年沒有攻台計畫，賴清德竟然拿來為自己的論述背書，作為攻擊對手的工具，難道賴清德是精神分裂？還是被認知作戰？

陳柏翰強調，侯友宜所堅持的，是兩岸必須要透過互動交流來增進理解、降低衝突，我們不要戰機，要迎來客機、創造商機，並歡迎陸客來台觀光、陸生來台就學，恢復過去國民黨執政時期，兩岸和平穩定的關係。而另一方面，侯友宜也一再主張反對一國兩制，並會強化自我防衛能力，堅守中華民國的自由、民主制度，確保人民生活不變。

陳柏翰也說，大陸人士來台工作，仍然必須依照現有法律的規定，這是事實，就如同各國人士來台工作，都必須符合中華民國的法律規定。而中華民國的每一位國民，都有著深厚的民主、自由信念，他們絕對可以有信心、有尊嚴的與對岸進行對等交流。反觀民進黨一邊吃芒果冰、又忙著販賣芒果乾，才根本是否定國人的自信心及判斷力，更是為了選舉破壞國人對自由民主的信念。

