外交部：駐美代表接任人選作業中　沒有空窗期

▲蕭美琴周末赴花蓮縣造勢。（資料照／張美慧辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

駐美代表蕭美琴請辭投入總統選舉，外交部今（28）說明，蕭美琴返國述職、離任交接工作，都依規定辦理，至於接任人選則正在作業，總統府與外交部會在確認後發布並對外說明。

外交部發言人劉永健今天上午在例行記者會說明，蕭美琴於11月20日上午向部長吳釗燮述職，並請辭駐美代表一職，外交部即依規定辦理蕭美琴辭職事宜，吳釗燮也已准蕭美琴在述職行程結束後、返美前這段期間請假；蕭美琴請假期間，由駐美副代表鄭榮俊公使代理業務。

劉永健強調，對美外交工作非常重要，絕無「空窗期」，有關其返國述職之安排，以及後續離任與交接的工作，均依規定辦理。至於接任人選，劉透露，已有人選正在作業中，總統府與外交部都會在確定後發布與對外說明。

此外，賴清德競總發言人陳世凱今天回應藍營質疑表示，蕭美琴請辭的一切程序都依照相關規定辦理，外交部也已對外說明，請國民黨勿潑髒水。

陳世凱指出，蕭美琴在決定接任副手時，就立即向總統府請辭駐美代表一職，反觀國民黨副總統參選人趙少康，不僅中廣老董兼任副總統候選人，更是政媒兩棲、童叟都欺，面對質疑，也只會辱罵轉移焦點，不敢面對自己應負的媒體責任。

陳世凱呼籲，請國民黨好好約束自己的候選人，要求趙少康辭任中廣董事長，難不成趙少康不敢辭職，是對總統參選人侯友宜沒信心，在為自己留後路嗎？