坦承企業贊助「藍白破局後變冷淡」　柯文哲：曾懷疑能否打完選戰

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨不分區立委提名人黃國昌27日晚間開直播，呼籲一人捐500元給民眾黨中央黨部，結果官網直接被支持者灌爆，達到逾500萬捐款上限，使柯營緊急呼籲改捐柯文哲帳戶，又收到逾300萬元，整晚收到逾806萬元。對此，柯文哲中午向支持者表達感謝，坦言很多原本答應贊助的企業，在藍白合破局後變冷淡，讓他一度懷疑有限資源能否打完選戰。

「一場總統大選，有沒有可能用小額募款打完？感謝有你，我相信這是可能的。」柯文哲28日於臉書表示，27日早上7時30分的晨會，黃國昌也來參加，看到財務長滿臉愁容，所以晚上回家直播時，黃國昌竟然發動奇襲式捐款，號召1人500元、萬人五百萬，不達標還不下線。

柯文哲提及，靠著這波奇襲，民眾黨中央黨部的競選網站被塞爆，直播結束還在捐，28日早上同仁看了募款網頁後台，27日晚上11時超過1.4萬人同時在線，一天下來點擊次數高達662萬次，不只500萬達標，還有900萬元因為當月捐款上限1000萬元，進而捐不進來；瞬間人潮湧入後，中央黨部捐款網頁當機，支持者改捐到他為選總統開的政治獻金專戶，初步統計昨晚也有300萬元。

柯文哲指出，看到這些數字，自己眼前浮現一張張半夜不睡，拿著手機、在電腦前熱切、焦急的臉孔，不知道該怎麼向大家說出感謝，「很多原本答應贊助的企業主，在藍白合破局後變得冷淡，只是祝福我們好好努力。我必須承認，這讓我一度懷疑，我們有限的資源能不能打完這場仗。」

最後，柯文哲說，謝謝大家告訴他什麼叫「人民的力量」，什麼叫為了改變台灣政治文化義無反顧，什麼叫做螞蟻雄兵、什麼叫做信賴與寄託，「這500元、1000元，你們原本可以自由的花用，卻願意掏出來交給我，去分擔我的千斤重擔，鼓舞我勇往直前。一個人走的快、一群人走得遠，相信我，我會帶著你們給我的力量，再次創造奇蹟！」