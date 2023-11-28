台北台中兩邊跑！他為小三買房「養2個家庭」　元配現在仍不知

▲好友在台中也有一個家庭。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「真的是必有長處的一個男人吧！」財經專家郭莉芳日前分享，她有個朋友本來住在台北，但後來因被公司外派，變成星期一至五在台中、六日在台北，結果一、兩年過去，好友竟在台中和小三組建了另一個家庭，讓她覺得很離奇。

財經專家郭莉芳日前在節目《新聞挖挖哇》上分享案例，她有個朋友本來住在台北，但後來被公司外派到台中，所以變成星期一至五在台中工作、六日回台北。好友有2個小孩，但並沒有帶去台中，因為老婆娘家在新北市，加上工作關係不想異動，所以太太同意「你就假日回來當爸爸就可以了」，好友也就變成「假日的爸爸」。

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不過，好友在台中工作一、兩年後，便在當地交了女友，並生了2個小孩，變成台北、台中兩邊都有家庭。郭莉芳坦言，人家正宮是老師、社經地位好，所以她實在猜不透小三在想什麼，「她也沒有要去掠奪，說我要吵架，然後跟你說你跟她（指正宮）離婚」。

郭莉芳透露，好友年薪100萬元左右，因為要照顧小三和孩子，在台中買了房子，並為了付房貸、育兒拚命加班，「讓這個所謂的小三這個家庭，還是很穩固的」。

眼見好友養了兩個家庭，郭莉芳也直呼「我真的覺得很離奇！」並納悶男生是不是都會幫忙隱瞞？因為男方的同事都知道此事，但「元配到現在還是不知道，還是可以維持這樣子的假象」。其他男來賓聽聞後，則說這種情況或許算正常，因為一般人得知後，可能會覺得多一事不如少一事，所以未必會主動告訴正宮真相。