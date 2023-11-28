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黴漿菌肆虐！一家4口母兒都染疫　護理師狂咳2個月快篩也確診

記者游瓊華／台中報導

大陸黴漿菌來勢洶洶，診所塞爆求診病患。台中市施勝桓診所院長施勝桓表示，近來門診湧進許多因為久咳不癒的民眾，連診所一名護理師也狂咳2個多月，做了流感、新冠快篩都排除，服用止咳藥物也無效，直到近期黴漿菌快篩確定才抓出元兇，對症下藥後已經痊癒。

▲小兒科醫師施勝桓。（圖／記者游瓊華攝）

▲大陸黴漿菌來勢洶洶，小兒科診所護士也確診，乾咳兩個多月，直到檢測才確定是黴漿菌作怪。（圖／施勝桓醫師提供）

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施勝桓表示，感染黴漿菌會持續乾咳，也會出現低燒情況，但讓人擔心的是，黴漿菌往往等到宿主免疫力下降，爆發肺炎才會被發現，當中又以中班到小學2年級的孩童為主要感染群，呼籲民眾勤洗手、戴口罩預防。

▲小兒科醫師施勝桓。（圖／記者游瓊華攝）

▲小兒科醫師施勝桓提醒黴漿菌感染以中班到小學2年級的孩童為主要感染群，呼籲民眾勤洗手、戴口罩預防。（圖／ 施勝桓醫師提供）

施勝桓也提到診所中一名護理師乾咳兩個多月，但做過新冠肺炎、流感快篩都排除，中間吃了止咳、甚至氣管擴張劑等藥物也都無效果，直到進行黴漿菌檢測才抓出元兇，對症下藥。

另外還有一家4口，媽媽及5歲兒子也都狂咳不止，還出現發燒症狀，到診所檢測發現都感染黴漿菌，也趕緊請其他2名家人到診所就醫，2人皆有輕微症狀，雖無檢測出黴漿菌感染，但仍開藥治療。「因為黴漿菌傳染力極高，且沒有免疫力，重複傳染力高，仍須當心。

中國大陸北方類流感疫情快速攀升，根據世界衛生組織（WHO）最新公開資料顯示，流行的病原體包括黴漿菌、呼吸道融合病毒、流感病毒、腺病毒和新冠病毒等5類，又以兒童為主要受影響者。

疾病管制署更在25日宣布，國際機場港口即起全面提高戒備，發布醫界通函提醒國內醫師注意，並提醒國人如有計畫前往中國，於出發前儘早接種新冠XBB及流感疫苗。

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