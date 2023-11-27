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社會 社會焦點 保障人權

這款老爸！移工丟3歲女在計程車自己落跑　妻小3人被查獲移送

▲▼這款老爸！移工見警心虛...丟3歲兒在計程車落跑　妻女3人被查到移送。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名印尼籍男子26日看到警車後心虛落跑，竟留下3歲女兒獨自在計程車上。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

這款老爸！台中市一名男子昨日帶著3歲女童準備搭車，見到員警要上前盤查，心虛跳車，留下小孩孤坐在計程車。員警帶著女童挨家挨戶詢問，最終在一處路邊發現一名印尼籍女子，帶著另名1歲女童，在路邊哭泣，一問才知，原來2人都是逃逸移工，老公看見警察心虛落跑，妻兒則被移送專勤隊。

第六警分局工業區派出所員警26日7時許巡邏時，發現西屯區順和一街與工業區38路口，有一名外籍男看見員警後神色緊張，原本該男帶著小孩想要搭乘計程車，不料看見警車靠近後，丟下年幼小孩，獨自徒步逃逸。

▲▼這款老爸！移工見警心虛...丟3歲兒在計程車落跑　妻女3人被查到移送。（圖／記者許權毅翻攝）

▲警方在該地點附近搜索，找到一名女子在一間店前哭泣，發現她就是3歲女童母親，且還帶著一名1歲女童。（圖／記者許權毅翻攝）

此舉讓員警與運將瞬間傻眼，趕緊先安撫該名女童，研判家人有可能是住在附近的，員警便化身保母，逐戶詢問。經過3小時尋找，警方在附近街區發現一名印尼籍女子坐在異國商品店前，一旁還有一名僅1歲的小小孩，印尼籍女子在路邊哭泣，懷疑是女童母親。

▲▼這款老爸！移工見警心虛...丟3歲兒在計程車落跑　妻女3人被查到移送。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼經過警方、翻譯勸說，該女才坦承是逃逸移工，母女3人一同被移送專勤隊，因有年幼孩子，符合規定，由保人協助責付離開，但女子仍需固定報到，並且盡速辦理出國。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼這款老爸！移工見警心虛...丟3歲兒在計程車落跑　妻女3人被查到移送。（圖／記者許權毅翻攝）

不過，員警詢問時，女子無法提供合法身分，且一度遲疑、不願配合，經由熱心民眾擔任翻譯，女子才坦承跟老公在3年多前在台生子，一直都帶著小孩四處打零工，不過因為身分屬於逃逸移工，老公才會落跑，現在老公不見，感覺到相當無助，才會在路邊大哭，最終警方將女子與2名小孩移送專勤隊處置。

據了解，女子帶著2名年幼孩子，符合移民法規範，可由保人協助，責付後不用立即遣返。該母女3人已經由友人協助辦理，離開專勤隊，不過，女子仍需固定每14天向移民署報到，並且處理返國事宜，若未照規定，可能將帶著小孩入收容處所。

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