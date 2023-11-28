老公偷吃按摩女「互傳私密照」調情　妻帶女兒抓姦當街開撕小三

▲高雄市一名黃姓男子偷吃50歲李姓按摩女，被妻女在汽車旅館抓姦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳佩蓁／高雄報導

高雄一名黃姓男子與陸姓妻子在市場經營批發生意，夫妻倆結婚18年，育有一子一女。豈料，今年2月妻子發現丈夫舉止異常，經常不告外出，一查才發現他與一名50歲李姓按摩女外遇，兩人不僅以「老公」、「老婆」相稱，還互傳私密部位照片調情、數度外出開房床戰，更被妻女在汽車旅館門口抓姦，元配怒向李姓按摩女求償90萬元。橋頭地方法院審理後，認定李女明知黃男已有家室仍與對方發生性行為，足認共同侵害原告配偶身分法益且情節重大，應賠償陸女30萬元。

判決指出，陸姓婦人主張李女明知黃男已婚身分，仍其親密交往成戀人關係，互稱對方為「老公」、「老婆」，2人還經常以鹹濕對話調情，甚至互傳私密照及影片，並數度獨處出遊發生性行為，次數頻繁絲毫不怕黃男家人發現。今年4月間元配直接向老公及小三攤牌，要求兩人不要再有來往；豈料，黃男和李女不僅沒有斷絕來往，反而更加明目張膽，固定於周日相約過夜約會，黃男更為此搬離家中，不惜拋家棄子。

不過，李姓按摩女則辯稱，她起初不知道黃男已婚身分，並表示她有過兩段婚姻，獨力撫養三名子女，為了維持生活在按摩店上班，跟客人互動是為了增加收入，黃男來店裡消費，並購買時數帶她外出，直到某次兩人在旅館被黃男老婆和女兒抓個正著，雙方發生拉扯衝突，才知道對方已有家室，目前兩人已無來往。

經橋頭地方法院審理後發現，李女曾傳訊給黃男「老公，我有時候都在想為什麼我遇到這麼愛的對方有家庭」、「你說我最愛的老公有家庭，你說我怎麼想」，顯見李女當時已知悉黃男已婚，且根據雙方於通訊軟體對話紀錄，可見兩人於今年2月至4月間頻繁交往，並互稱老公、老婆，屢次親密合照、傳送私處照片、影片、表達愛慕情意、討論開房間、性行為，足見其等有男女交往、發生數次性行為等行為，均顯逾越單純按摩店消費關係，侵害原告配偶身分法益且情節重大，判她須賠償陸女30萬元。