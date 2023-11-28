好友揪團搞出6121包毒咖啡！市值近600萬　女友入夥一包賺10塊

記者許權毅／台中報導

台中市豐原警分局10月初鎖定一組犯嫌，躲藏在彰化一處鐵工廠分裝毒咖啡包，警方趁小犬颱風侵襲當晚攻堅，當場逮捕3嫌。經查廖男、張男、黃女3人是好友，還找來張的女友，以每包10塊當報酬幫忙，現場總計有6121包，另有9公斤原料，約可製成2000多包，落流入黑市，市值近600萬。

▲台中豐原警方在小犬颱風侵襲時攻堅一處毒品分裝工廠，當場逮捕3名主嫌與一名女子。（圖／記者許權毅翻攝）



豐原警方日前接獲情資，一名26歲廖男與好友24歲張男、23歲黃女，遊手好閒，竟把賣毒當成賺錢方法，在彰化芬園鄉靠近南投附近，承租一間鐵工廠，躲藏在裡頭分裝毒品，規避警方查緝。

▲▼3名嫌犯是好友，竟把賣毒咖啡包當成賺錢方法，揪團躲在一處鐵工廠分裝。（圖／記者許權毅翻攝）



經過警方跟監多時，掌握3嫌動向，決定在10月上旬，小犬颱風侵襲時前往攻堅。警方由特勤中隊強勢破門，在屋內最裡頭找到嫌犯，現場除了嫌犯3人，另有一名是張男女友，2男2女以為能平安度過颱風夜，找上門的不是小犬颱風，而是特勤中隊，嚇得趴地就範。

▲▼現場毒咖啡包完成品約6000包，半成品9公斤可製成約2000多包，市值近600萬。（圖／記者許權毅翻攝）



經警方搜索，在現場找到專業的連續封口機，毒咖啡包成品總計6121包，另有尚未分裝的原料9097公克（約9公斤），另有電子磅秤等器材。至於分裝的袋子，3嫌利用印有Q版鋼鐵人、星際大戰、蜘蛛人，或是各式潮流圖案的小袋子，精美圖案吸引毒蟲。

據了解，犯嫌所製毒咖啡包每包約4公克，一包成本約100元，市值卻有700至800元左右。依照現場成品（6121包）與半成品原料計算，總計可製成近8300包毒咖啡，市值近600萬元。

全案經警詢後，依照毒品危害防制條例罪嫌移送彰化地檢署偵辦。豐原分局長劉其賢表示，為壓制毒品的氾濫，根除毒品來源、避免市民遭受毒品危害，豐原警分局將持續查緝毒品，以展現警方打擊毒品決心，營造良好治安環境。