「侯康配」對年輕人是最友善的選擇　學者：必須強調是「友少配」

▲國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康登記參選。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康「侯康配」正式登場，世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授游梓翔28日表示，「人民有侯康」對許多選民來說非常有感，藍營重視和平和經濟的路線很有競爭力，但也別忘了要強調另一個長處，也就是「藍營的路線對年輕人來說也是最友善的選擇」，他認為，「侯康配」必須強調是「友少配」，是最友善最有利於年輕選民的選擇。

游梓翔在臉書發文指出，「侯康配」讓藍營士氣大振，「人民有侯康」對許多選民來說非常有感，而「選賴蕭，綠營吃飽；選侯康，人民過好」就是藍綠差異化的關鍵，特別是對成熟選民，藍營重視和平和經濟的路線很有競爭力，但也別忘了要強調另一個長處，也就是「藍營的路線對年輕人來說也是最友善的選擇。」

「沒有和平就是動盪，哪有未來？沒有經濟就是蕭條，哪有機會？誰會比年輕人更重視未來和機會？」游梓翔表示，「侯康配」其實也是「友少配」，是最友善年輕人的選擇。

游梓翔分析，這次大選，3位總統候選人年齡差不多，都在65歲上下，副手部分，藍營比兩位女性資深些，但候選人給選民的「感知年齡」是另一回事。有人年輕但讓人有老感，有人資深但熱情活力十足，年輕一些的候選就更能吸引年輕選民嗎？未必，很多人是用「喜愛度」在選，過去柯文哲能「跨齡」受年輕人喜愛，和他「智慧與搞笑」的特質有關。

游梓翔認為，選年輕的與選喜歡的其實並非最明智的選擇，要選，就要選能為自己創造更好未來和更多機會的。他說，如果發生戰爭，年輕人得上戰場，失去能為自己規劃未來的安定環境；如果不能把餅做大，年輕人得承受低薪後果，失去發展個人與實現理想的機會，「侯康配」必須強調是「友少配」，是最友善最有利於年輕選民的選擇。