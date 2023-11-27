賴蕭配登記別上「Q版貓狗胸章」粉絲狂敲碗　28日上架募款

▲賴蕭配前往中選會，成為第一組完成正副總統登記參選的候選人組合。（圖／記者湯興漢攝）



文／中央社

民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴日前中選會登記參選時，別上Q版貓狗胸章，引起支持者討論。賴清德競選總部發言人郭雅慧今天說，「挺美德 Q版貓狗胸章」明天將在「賴桑小舖」正式上架。

賴清德競選總部晚間發布新聞稿表示，「賴蕭配」登記參選時，兩人胸章上有設計師繪製象徵賴清德「狗派」的台灣黑狗圖像，以及代表台灣戰貓蕭美琴「貓派」的貓咪繪像。徽章曝光後，隨即引起討論熱潮，許多支持者紛紛敲碗，希望能製成募款小物，讓更多人也能擁有同款胸章。

▲賴蕭配Q版貓狗胸章募款小物明天上架。（圖／賴清德競辦，下同）



郭雅慧表示，競選總部特地製作「挺美德 Q版貓狗胸章」，並將於明天中午12時正式上架。

郭雅慧說，除了先前亮相的白色「側面韌性款」樣式，這次加碼製作另一款綠色「正面堅毅款」，只要捐款100元即可獲得單個胸章，僅限現場於「賴桑小舖」進行捐款取得，每人不限款式限購10個。

郭雅慧補充，正副總統參選人的特質，一位堅毅熱情、一位冷靜靈巧，因此團隊規劃以「狗派、貓派都是挺台派」形象呈現，動物形象特質深植人心，活潑親民風格，讓更多選民一眼就看出這個組合特質。