葉元之嘆雨天「害頭髮塌了」！釣出韓國瑜1句安慰：有頭髮就很好了

▲葉元之抱怨因雨天影響，拜票時「頭髮塌了」。（圖／翻攝自Facebook／葉元之．板橋）

記者閔文昱／綜合報導

「藍白合」破局後，新北市板橋東區立委參選人葉元之隨即被調侃是「最大苦主」，因為他早早就掛出侯友宜及柯文哲的「2024聯合政府」看板，如今只能找繪師來修改。對此，葉元之也在臉書分享修改進度，並稱在市場拜票時「頭髮塌了」，結果竟釣出前高雄市長韓國瑜1句幽默回覆，笑翻不少網友。

葉元之日前在YouTube直播上透露，他已經請「電影看板的彩繪大師」以「藍色顏料」把看板上的柯文哲蓋掉，原本有想到把擔任國民黨總統候選人侯友宜副手的趙少康的照片直接貼在看板上，但又覺得不太尊重，因此決定請人直接手繪「趙少康」，還稱會用最細緻的方式來處理這面看板。

▲葉元之分享看板處理後續。（圖／翻攝自YouTube／葉元之·原汁原味）

不過，葉元之昨晚（26日）在臉書分享修改進度時表示，原本繪畫師傅和吊車都聯絡好了，但因白天板橋下雨，看板繪畫無法進行，因此停工一天。另外，他還抱怨雨天導致他去市場拜票時「頭髮塌了」。

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，其中韓國瑜竟也現身留言區，並幽默安慰「元之加油，有頭髮就很好了！ （羨慕）」。對此，網友也紛紛笑稱「你賺到，韓總那麼快來幫你留言」、「韓市長您真是幽默、可愛」、「韓市長句句金句」。葉元之則回覆「我也是很盡力在維持」。