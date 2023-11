▲蕭美琴告別華府,即將返台拚選戰。(圖/翻攝自X/@bikhim)

記者呂晏慈/台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴近日返美辦理離職及交接手續,還要將4隻毛小孩帶回台灣。她今(28)推文表示,當她踏上人生另一條充滿挑戰的道路時,衷心感謝一起共事過、推動強化台美關係的所有人。據報載,蕭預計於美東時間28日晚間搭機前往台灣,投入選戰。

蕭美琴透過社群平台X公布一張在代表處辦公室中放有歷代代表的牆面前合影,她表示,過去幾年,很榮幸能在美國代表台灣,當她踏上人生另一條充滿挑戰的道路時,衷心感謝一起共事過、推動強化台美關係的所有人。

蕭美琴直言,台灣外交官永遠無法視支持為理所當然(Taiwanese diplomats can never take support for granted.),必須要持續努力,她會想念華府的櫻花和繽紛景致,也會想念跨黨派友人與台灣並肩站在一起的溫暖情誼。